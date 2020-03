Le Moyen-Orient avec, notamment les questions syrienne et palestinienne, le conflit au Yémen où une coalition militaire arabe s'est rangée aux côtés de l'Arabie saoudite et la crise libyenne au Maghreb sont autant de préoccupations qui dictent la tenue d'un sommet de la Ligue arabe. Il doit en principe se tenir avant le 30 juin à Alger. Mais le suspense demeure encore sur la date exacte. La date définitive pour la tenue du prochain sommet arabe à Alger sera fixée avant fin juin prochain, en coordination entre l'Algérie et la Ligue arabe, a fait savoir samedi à Alger le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit qui a été reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. La Ligue arabe, tend à se mettre d'accord sur une date pour la tenue du sommet arabe, laquelle sera décidée par l'Algérie en coordination avec l'organisation panarabe» a ajouté l'ex-patron de la diplomatie égyptienne qui a indiqué que le sujet a été évoqué avec le ministre algérien des Affaires étrangères. La situation mondiale exige «une concertation autour d'un éventuel report de ce sommet décidé le 30 mars, d'un mois ou de deux mois, avec l'accord de l'Algérie et de son président, Abdelmadjid Tebboune», a précisé le secrétaire général de la Ligue arabe. Un rendez-vous que pourrait compromettre l'épidémie de coronavirus qui a affecté de nombreux pays et qui n'a pas épargné les pays membres de l'organisation panarabe. L'Egypte, l'Algérie, le Liban... ont déjà enregistré leurs premiers cas. Une conjoncture à laquelle a fait allusion le diplomate égyptien sans citer nommément ce virus dont le foyer se situe en Chine et qui affole actuellement l'ensemble de la planète. Abou El-Gheit a réitéré son voeu de voir le sommet arabe se tenir «prochainement qu'il aboutisse au consensus arabe, à la concertation et au resserrement des rangs», affirmant que l'Algérie «est prioritaire quant à l'exercice du droit d'abriter ce sommet» tout en qualifiant de «délicate», la conjoncture prévalant de par le monde, face aux appréhensions quant à la tenue de sommets, rencontres et réunions. Une appréhension qui a prévalu lors de l'audience que lui a accordée le chef de l'Etat. «M. Tebboune m'a assuré que l'Algérie a l'intention d'exercer ce droit que lui confère la Charte de la Ligue des Etats arabes, et de tenir ce sommet, si la conjoncture internationale s'y prête, avant le 30 juin prochain», a confié le SG de la Ligue arabe. Les questions régionales d'intérêt commun, les crises libyenne et syrienne étaient au coeur des discussions lors de ce tête-à-tête. «J'ai noté chez le président une solide connaissance de la situation dans ces deux pays», a noté Abou El-Gheit soulignant une convergence totale des vues avec le chef de l'Etat concernant les questions intéressant la région arabe. Des sujets qui ont été au centre des pourparlers qu'il a eus avec le patron de la diplomatie algérienne. La situation dans la région arabe nécessite «d'importants efforts pour unir les pays arabes dans le but de parvenir, soit à un cessez-le-feu ou à des accords politiques», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, animée conjointement avec le chef de la diplomatie algérienne. «La décision de la tenue du sommet arabe revient au président de la République qui arrêtera la date en prenant en considération les circonstances internationales, liées notamment à l'évolution de la situation sanitaire pour garantir la réussite de l'évènement et mieux défendre les intérêts des Etats arabes», a indiqué de son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères. «Le Monde arabe se trouve face à plusieurs défis et problèmes. Nous devons oeuvrer ensemble pour les surmonter», a fait remarquer Sabri Boukadoum.