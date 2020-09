Le logement, sous ses diverses formules demeure le talon d'Achille de tout développement du pays en général et de la wilaya de Bouira en particulier. Il ne se passe pas une journée où on n'entend pas parler d'une manifestation pour exiger des logements; le mécontentement touche la totalité du territoire de la wilaya; au regard du rapport présenté par la direction du secteur, lors de la dernière session APW, on constate que quelquefois la crise est le résultat direct d'une gestion approximative et hésitante.

La wilaya compte un parc immobilier global de 99 063 logements, qui englobe le reste à réaliser du programme de 2004 et les différentes inscriptions jusqu'à la fin 2019. Ce parc concerne le logement rural, le logement promotionnel public, le logement participatif aidé, le promotionnel et le logement réalisé dans le cadre du Fnpos. Jusqu'à la fin de l'exercice 2019, la wilaya a réceptionné 73 539 unités. 18 743 sont en réalisation.

6 781 ne sont toujours pas lancées dont 765 unités inscrites en 2019, 30 de la formule promotionnel aidé Fnpos, 535 aides rurales et 200 à travers la formule location vente. Le logement rural, qui favorise le maintien des habitants dans leurs régions et qui freine considérablement l'exode rural a connu une embellie avec l'inscription de 53 949 unités soit un taux de 59,07% du programme.

49 662 unités sont réalisées alors que 1 815 inscrites entre 2018 et 2019, ne sont toujours pas lancées. La raison la plus évidente, selon des témoignages, demeure cette tendance des élus à faire de cette actitude un moyen de pression lors des élections. Des APC utilisent ces aides pour amadouer les électeurs.

Le logement LPP, qui intéresse la majorité des demandeurs, plus communément connu sous l'appellation «le social» se résume à 20 325 unités inscrites soit un taux de 25% du programme total. 5 218 sont en cours de réalisation alors que 2 333 sont à l'arrêt, en raison d'appels d'offre infructueux, ou de résiliation de contrat avec les bâtisseurs, problème du foncier.

La troisième formule, le logement promotionnel participatif ou aidé (LSP et LPA) se résume respectivement à 5309 unités et 3 352 pour le LPA. 1 000 logements ont été inscrits en 2018, en plus

des 30 logements Fnpos à Aïn Bessem. 2 492 sont en cours de réalisation alors que 415 sont à l'arrêt quand 312 sont au stade d'études. Pour la formule location-vente, qui compte 11 254 logements, la commune de Bouira mène le bal avec 2 090, non lancés à ce jour sur un total de 4 654 logements non lancés.

La promotion immobilière libre compte 4 278 projets.

614 ont été réceptionnés alors que 3 664 sont en cours de réalisation.

Au regard de ces chiffres et à leur lecture il ressort un large écart entre le nombre de logements réceptionnés et ceux qui sont toujours en réalisation. L'apparition de la pandémie du Covid-19 a ralenti totalement la cadence de réalisation, ce qui, de facto, va retarder la réception des logements, tant attendue par les citoyens qui continueront à venir chaque mardi demander audience auprès du P/APW qui reçoit en moyenne, plus de 300 personnes chaque semaine. Les manifestants viennent à l'APW parce que les présidents d'APC trouvent un malin plaisir à être absents le jour de réception. La remarque s'applique aussi aux chefs des 12 daïras de la wilaya. La rencontre du wali, elle, reste une utopie pour ceux qui viennent chaque mardi arpenter les couloirs du siège de la wilaya.