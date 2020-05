Les pensions de retraite seront revalorisées au titre de l'année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale.

Ces dernières années, au vu de la situation financière désastreuse de la CNR et autres caisses sociales d'assurances, les pouvoirs publics ont longtemps tergiversé quant à l'octroi de cette revalorisation, effective légalement tous les 1er mai.

Il va sans dire que cette année le contexte est très particulier. Épidémie du Covid-19 et les effets désastreux du confinement sur le pouvoir d'achat des plus démunis, un mois de Ramadhan difficile, une baisse drastique des recettes du pays suite à l'effondrement des prix du pétrole sans parler de la très forte dépendance des dépenses de la CNR vis-à-vis du budget de fonctionnement de l'État.

Cependant, dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, couche vulnérable de la population, le gouvernement a décidé la revalorisation annuelle régulière des pensions et allocations de retraite. Elle se fera au titre de l'année 2020, à des taux oscillant entre 2 et 7% à com-pter du 1er mai 2020, précise la même source. Cette hausse «régulière» prévue par les textes, en faveur des 3,2 millions de retraités permettra un tant soit peu aux «petits» retraités de souffler quelque peu en ces temps de valse des prix à la consommation dans tous les secteurs, notamment celui de l'alimentation. Selon le communiqué, ces augmentations, qui seront appliquées à des taux variables en fonction du montant global des pensions et allocations de retraite, ciblent justement les «petites retraites». Ainsi, le taux de majoration est fixé à 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20 000 DA, 4% pour les pensions allant de 20 000 à 50 000 DA, 3% pour les pensions supérieures à 50 000 DA et égales à 80 000 et à 2% pour les pensions et allocations dépassant les 80 000 DA, indique le communiqué. Ces majorations seront effectives au mois de juin 2020 avec effet rétroactif pour le mois de mai, précise le communiqué.

Il est à rappeler que la pension de retraite est augmentée jusqu'alors au mois de mai de chaque année.