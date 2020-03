Dans un communiqué publié, hier, le gouverneur de la Banque d’Algérie, Aymane Benabderrahmane, a insisté sur la nécessité de développer un cadre général pour une action rapide, incluant le soutien financier, avec une attention particulière aux pays vulnérables, pour faire face à la propagation de l’épidémie du coronavirus. Intervenant à une session du Comité monétaire et financier international (Imfc), relevant du Fonds monétaire international (FMI), Aymane Benabderrahmane a favorablement accueilli l’initiative de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans la recherche d’une réponse globalement coordonnée à cette menace mondiale, a mentionné le document. La Banque d’Algérie, met l’accent sur la nécessité de développer un cadre général pour une action rapide, incluant le soutien financier, en étroite coordination avec les autres institutions internationales, et avec une attention particulière aux pays vulnérables qui sont financièrement et logistiquement les moins lotis pour faire face à cette crise, au moment où ils tentent de relever les défis de développement et d’affronter d’autres chocs extérieurs. Dans ce même sens, on note que la session du Imfc, composé de 24 pays, dont l’Algérie, s’est tenue en urgence, ce mercredi 4 mars, par téléconférence, sous la présidence de Kristalina Georgieva et le gouverneur de la Banque de réserve de l’Afrique du Sud, président du Imfc en exercice. Elle était exclusivement consacrée à la propagation du coronavirus, son impact sur l’économie et la finance, ainsi que les actions conjointes à entreprendre face à ce sérieux défi.