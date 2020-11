Il a décidé de se suicider mais pas de manière anodine. L'homme qui est passé à l'acte, hier, dans la commune des Eucalyptus à l'est d'Alger, a voulu que sa mort soit spectaculaire. Il s'est rendu sur un pont reliant les communes des Eucalyptus à Sidi Moussa, où il a solidement accroché le bout d'une corde avant de nouer le second bout autour de son cou. Il s'est ensuite placé sur la rampe avant de se jeter dans le vide. Il restera suspendu entre ciel et terre offrant un spectacle choquant aux automobilistes empruntant ce tronçon de l'autoroute. Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent les véhicules garés sur la droite juste après leur passage sous le pont et la vue de l'homme pendu. La Protection civile s'est déplacée sur les lieux et le corps de la victime a été évacué. Une enquête a été ouverte.