ChoualiUn vibrant hommage a été rendu, lundi dernier en fin de journée, à la militante féministe Nabila Djahnine, militante politique, féministe, associative et syndicale, présidente de l'association «Tighri n'tmetout», à l'occasion du 26ème anniversaire de son assassinat, par des terroristes islamistes, le 15 février 1995 à Azeffoun dans la wilaya de Tizi Ouzou. Organisée à l'initiative du «collectif libre et indépendant des femmes de Béjaïa» et de sa famille politique le Parti socialiste des travailleurs, en collaboration avec la société civile «syndicats, associations, partis politiques...» de Béjaïa et d'ailleurs. L'hommage qui s'est déroulé à la placette «Saïd Mekbel pour les libertés», a débuté par la tenue d'une minute de silence observée à la mémoire de Nabila, mais aussi pour les victimes du terrorisme et les militants des droits humains et des libertés. Il a été suivi par la prise de parole de sa famille et de ses camarades. La première intervenant fut sa soeur, son aînée, Soraya Djahnine dont la prise de parole a ému l'assistance. Elle a parlé plutôt d'une camarade de lutte que d'une soeur en rappelant tous les sacrifices de sa soeur pour les libertés, mais surtout pour l'émancipation des femmes, notamment les femmes rurales. Elle lui a rendu hommage, «pour son engagement à une société libre et égalitaire». une prise de parole de ses camarades marquée par des témoignages pour la militante des causes justes, l'infatigable Nabila que son camarade du PST, Kamel Aissat, a qualifié d'icône des combats démocratiques.

«Aujourd'hui le meilleur hommage qu'on peut et pourrait rendre à cette icône des combats démocratiques, c'est de continuer son combat, de marcher sur le chemin tracé par Nabila qui a été une «Hirakiste» avant l'heure. Même témoignage de Wahiba Agsous et Wissam Zizi qui ont profité de l'occasion pour appeler les femmes à prendre exemple de l'engagement de Nabila:

«Aujourd'hui, devant les féminicides qu'on constate à travers le territoire national, devant les attaques contre les espaces de liberté, notamment l'émancipation des femmes à tous les niveaux, il est de notre devoir de continuer le combat de Nabila qui s'est sacrifiée à la fleur de l'âge pour libérer la parole des femmes et lui permettre de s'émanciper à une époque où la lutte n'était pas évidente. Nabila Djahnine avait 30 ans quand la horde terroriste, l'aile armée de l'islamisme algérien, lui a ôté la vie. Militante féministe, active dans le mouvement estudiantin au Syndicat autonome Snea-AD, animatrice engagée dans le Mouvement culturel berbère, dirigeante du Parti socialiste des travailleurs, présidente de l'association Tighri n'tmetout, Nabila était à l'écoute de toutes les luttes sociétale. Avant-gardiste, Nabila Djahnie était la pionnière de la lutte pour l'émancipation des femmes rurales. une clairvoyante à souhait qui était en avance de son époque.