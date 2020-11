Les représentants des médias sont restés, hier, sur leur faim. Les nombreux journalistes présents au siège de l' Anie sis au Centre international de conférences(CIC) se sont contentés de déclarations parcimonieuses faites exclusivement à l' Entv par le président de ladite autorité, Mohamed Charfi. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les journalistes des chaînes privées et de la presse écrite, notamment des organes publics, qui ont poireauté des heures durant au CIC, se sont heurtés au silence radio de cette institution. Il fallait attendre jusqu'aux environs de 16 h et demie pour voir le président de l'Anie faire son point de situation sur le déroulement du scrutin sur l'amendement de la Constitution. Le taux national de participation au référendum sur la révision de la Constitution a atteint dimanche à 14 heures 13,03%, a annoncé le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Ce taux est faible par rapport comparativement à celui enregistré à la dernière élection présidentielle. À 15 heures, le taux de participation atteignait 20,43%lors de cette échéance.

Charfi a précisé que le taux de participation à atteint 13,03% à 14h00, ce qui représente 3 070 912 électeurs. Il a cité le taux enregistré dans certaines wilayas, notamment d'Adrar où la participation a atteint 20,40%, Illizi (30,46%), Sidi Bel Abbès (17,11%), Naâma (20.14%), Médéa (14,77%), Laghouat (16,08%), El Bayadh (18,08) et Tindouf (42,07%). Le taux de participation, faut-il le rappeler, avait atteint 5,88% à 11 heures. Le nombre global du corps électoral s'élève à 24 475 310 dont 907 298 à l'étranger, selon les chiffres communiqués par l'Anie. D'autres points de presse sont prévus avant la clôture de l'opération du scrutin, prévue à 19h. D'autre part, il a déclaré que le taux de participation dans les bureaux itinérants, au cours de la première journée a été de 11%.

Par ailleurs, l'Anie a informé les électeurs, à travers son communiqué, qu'«ils peuvent exercer leur droit électoral à l'occasion du référendum sur l'amendement constitutionnel le 1er novembre 2020 à travers les bureaux de vote où ils sont inscrits, en présentant leurs pièces d'identité (carte d'identité nationale, permis de conduire, passeport), jointes, si possible, de la carte d'électeur». «Afin de prendre connaissance du centre ou du bureau de vote où l'électeur est inscrit, ce dernier peut s'assurer qu'il est inscrit sur la liste électorale de sa commune via la plateforme électronique de l'Anie sur le lien susmentionné», conclut la source. Auparavant, Charfi avait également assuré que «toutes les conditions ont été prises pour assurer le bon déroulement de la consultation référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, sachant que les bureaux itinérants devront rallier leurs centres électoraux de rattachement le 1er novembre prochain juste avant le début de l'opération de dépouillement». Pour rappel, le vote a débuté vendredi matin à 8h00 au niveau des bureaux itinérants d'Illizi, de Tindouf et de Tamanrasset, concernés par l'avancement réglementaire de 72 heures de la consultation référendaire sur le projet d'amendement constitutionnel.

Le taux de participation est un enjeu majeur pour légitimer ce scrutin référendaire. À titre de rappel, le taux de participation au niveau national lors de la présidentielle du 12 décembre dernier s'était établi à 41,41. Enfin, le scrutin a été très perturbé, voire annulé, dans plusieurs communes de la région de Kabylie(Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès...), où des urnes ont été saccagées et certains bureaux et centres de vote fermés.