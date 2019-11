Un terroriste recherché, de nationalité étrangère, a été capturé, lundi dernier, par un détachement de l’Armée nationale populaire dans la ville d’El Oued, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé, aujourd’hui 25 novembre 2019 au niveau de la ville d’El Oued, un terroriste recherché de nationalité étrangère, dénommé «Abdellah Ben Laâmoudi»», précise la même source. «Cette opération confirme, encore une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et rétablir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national», ajoute le communiqué.