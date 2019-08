Un terroriste s’est rendu jeudi dernier aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d’armes et de munitions,a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans la dynamique des efforts fournis par les différentes unités de nos forces armées, dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements, le terroriste M. Sidi Mohamed, alias Sidi Mohamed s’est rendu, ce jeudi 15 août 2019, aux autorités militaires de Tamanrasset, en 6e Région militaire. Ledit terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, était en possession d’un fusil automatique de type G3 et de deux chargeurs garnis de munitions», précise la même source.