Le projet a été voté par les élus de L'APW de Tizi Ouzou, il ya de cela presque une année. Un conseil consultatif social et économique sous la forme d'un think tank composé de chercheurs et d'enseignants de l'université Mouloud Mammeri (Ummto) et d'autres compétences algériennes résidant à l'étranger. L'APW a fait cette annonce, alors qu'elle se penchait sur les questions relatives justement au développement local. Ce personnel représentant l'intelligentsia locale a pour mission, selon les élus, d'élaborer les instruments et les mécanismes afin de dégripper la machine économique en proposant des solutions et des recommandations.Mais, après presque une année, le projet n'a pas donné signe de vie. Au niveau de l'APW, c'est le black out total. Le projet a-t-il été enterré? C'est la question à laquelle personne ne semble vouloir répondre. Les projets de ce genre s'arrêtent au stade de leur annonce. Pourtant, ce conseil consultatif ou think tank est d'une importance capitale au vu du rôle qui lui est assigné et de sa composante qui n'est autre que l'élite universitaire formée par l'expérience dans divers domaines. Pourtant, le projet avait été bien accueilli par les citoyens qui estiment que la démarche va booster la machine du développement, en apportant de nouvelles idées à la disposition des différents exécutifs.

L'implication de l'université a été au centre des préoccupations des pouvoirs publics, depuis bien longtemps. Ce genre de think tank permettra aux élus et aux responsables des différents secteurs, de mettre sur place des stratégies plus efficaces et plus rationnelles.

Faisant suite à cette annonce, la société civile au niveau local n'a pas tardé à réagir. À Ouaguenoun, où l'expérience d'un conseil consultatif élargi aux comités de villages et associations a été expérimentée par un ancien maire Ali Belkhir, les étudiants ont initié un petit think tank pour réfléchir au développement de leur commune.

La démarche avait donné de grands résultats sur le développement local. À Ouaguenoun, les projets étaient réalisés sans aucune embûche, encore moins une opposition. Avant de décider de la répartition des budgets, c'est le conseil consultatif qui se réunit pour évaluer les priorités. Ses décisions, prises avec l'assentiment de tous les villages n'étaient jamais contestées.

Mais, hélas, tous ces projets prometteurs pour l'avenir n'ont pas fait long feu. Après quelques mois, le groupe constitué dans cette commune en 2019, n'a plus donné signe de vie. Pour d'aucuns, ces initiatives ont besoin de mécanismes et d'instruments de viabilisation pour prendre un vrai élan.