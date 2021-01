Le tribunal criminel prés la cour d'Oran a rendu jeudi son verdict condamnant un trentenaire, gérant d'un kiosque, à une peine de 15 années de prison ferme, ce dernier est accusé d'association de malfaiteurs puisque appartenant à un groupe spécialisé dans le trafic de monnaie, locale et en devise. Le groupe selon le document d'accusation, sévissait dans plusieurs régions et plusieurs wilayas du pays en faisant circuler ses «productions» avant qu'il ne soit démantelé. La bande était guidée par le principal mis en cause, le baron portant le sobriquet de Rafik Staïfi. En fuite, il fait l'objet de recherches lancées à son encontre par la justice. Les membres de ce groupe ont été arrêtés en flagrant délit de «troc» d'une importante somme d'argent dans les marchés d'Oran. Cette histoire a commencé en 2019 lorsque les enquêteurs, ayant exploité d'importantes informations sur les agissements du réseau, avaient arrêté le premier mis en cause à Oued Tlélat (sud d'Oran) en possession d'une grosse somme d'argent prête à être injectée sur le marché dans le cadre d'une vaste opération lancée par les prévenus ayant pour dessein d'inonder le marché local par ces «vrais-faux billets» de 2 000 dinars. Autrement dit; les dits faux billets sont difficiles à authentifier. Selon les premières révélations, le premier mis en cause avait pour habitude de se rendre dans un kiosque dans la commune d'Es Senia, ce dernier est géré par un homme originaire de Bouira.

Il s'est avéré que celui-ci faisait fonction d'agent de liaison d'un important réseau dont les ramifications s'étendent de l'Ouest jusqu'au Centre du pays. Suite à l'élargissement de leurs prérogatives, les enquêteurs ont d'abord cerné toute l'affaire avant de lancer leur offensive en se rendant au domicile du propriétaire de la «fameuse planche à billets» mise en marche dans un domicile situé dans la wilaya de Bouira.

En lançant leurs opérations, les enquêteurs d'Oran, appuyés par leurs homologues de Bouira, ont saisi d'importants outils et autres équipements destinés à la fabrication des faux billets. Il s'agit, essentiellement, des micro-ordinateurs, des scanners lasers, une bonne quantité d'encre de différentes couleurs, une imprimante et une somme d'argent estimée à 10,5 millions de dinars. Les enquêteurs sont tombés sur une «véritable-fausse planche» produisant de «vrais faux billets» qui a été mise en marche.

Celle-ci a produit au moins une somme de 30 millions de dinars destinés au paiement d'un lot de terrain acquis par l'un des mis en cause dans la wilaya de Bouira.