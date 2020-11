Après ceux de la ville d'Azazga et d'Agouni Oucherki, chef-lieu de la commune d'Aghribs, les autorités viennent d'annoncer la fermeture du marché hebdomadaire de la commune d'Ath Douala, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les raisons qui ont poussé les services concernés ainsi que les élus, à cette fermeture, sont toujours les mêmes, liées à la situation inquiétante induite par la propagation de la pandémie du Covid-19.

En effet, selon le premier responsable de l'APC, la fermeture du marché hebdomadaire, le plus important lieu de transactions commerciales de la région des Aït Aïssi, est justifiée par l'ampleur de plus en plus inquiétante de l'avancée du virus à travers les villages. Toujours selon le même responsable, la décision concerne aussi les commerces qui devront mettre à la disposition des clients, obligatoirement, du gel hydro-alcoolique ainsi que la nécessité de faire respecter la distanciation physique dans leurs boutiques.

Par ailleurs, à noter que l'avancée rapide de la propagation du Covid-19 dans la wilaya a contraint les autorités à fermer plusieurs écoles primaires dans de nombreuses communes, comme Azazga, Draâ Ben Khedda et Ath Bouyoucef afin d'éviter que la situation ne devienne ingérable. Aussi, à Azazga, c'est une école primaire située à Tizi Bouchène qui a été fermée, après l'apparition de cas de contamination parmi le personnel. Pareil pour l'école primaire du village Tazrouts dans la commune d'Ath Bouyoucef que le maire a dû fermer, pour les mêmes raisons. À Draâ Ben Khedda, par contre, ce sont deux écoles primaires qui ont été fermées après l'apparition de nombreux cas de contamination, parmi les élèves.