Un véhicule de tourisme ayant à son bord cinq personnes a pris feu hier au niveau de la station-service autoroutière des Babors Nord (wilaya de Sétif), a indiqué, dans un communiqué, l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal). L’incident s’est produit aux environs de 3h 30 du matin lorsqu’un véhicule de tourisme a pris feu au niveau de la partie moteur, au moment où il quittait l’ilot de distribution après s’être approvisionné en GPL/C «selon les conditions de sécurité en vigueur», a précisé Naftal. «L’intervention rapide et instantanée des agents Naftal a permis de venir à bout de l’incendie qui s’est propagé à l’intérieur du véhicule», note le communiqué. Après la maîtrise du feu, les blessés ont été immédiatement évacués vers l’hôpital de Sétif, note Naftal. Cet incident a causé des blessures aux cinq passagers. Trois d’entre eux ont été légèrement blessés et les deux autres ont été brûlés au deuxième degré au niveau des membres supérieurs. «Quatre d’entre eux ont quitté l’hôpital. Etant diabétique, le cinquième blessé est resté en observation», a fait savoir le document. Naftal a indiqué qu’une enquête a été ouverte par les services habilités de l’Entreprise nationale «pour identifier les causes exactes de ce regrettable incident», dont les premiers éléments d’information ont montré que l’installation du kit GPL/C n’a pas été faite au niveau des centres de conversion de Naftal.