Les services de la sûreté de daïra de Birghabalou à l'extrême ouest de Bouira ont réalisé une prouesse. Le 10 février, un citoyen se présente et porte plainte suite au vol de sa voiture particulière de type 308 blanche. Sitôt alertés, les policiers déclenchent une opération qui aboutit à l'arrestation du prévenu à bord du véhicule signalé moins de 30 minutes après la déclaration. Le mis en cause a été présenté par-devant le procureur il a été mis en détention provisoire. Le conducteur propriétaire du véhicule a eu la frousse de sa vie et apprendra à ne plus laisser le moteur en marche et descendre faire un achat. La section BRI de la sûreté de la wilaya de Bouira a pour sa part mis la main sur un dealer en possession de 197,11 grammes de kif traité. Suite à une information faisant état de la présence d'une personne âgée de 26 ans qui proposerait des psychotropes et du kif au niveau de son quartier de résidence, les éléments de la sûreté ont enclenché une enquête qui a abouti à son arrestation avec la quantité (197,11 gr) et 45 000 DA, recette de ses ventes. Présentée par-devant le parquet elle a été mise en détention provisoire.

Session criminelle: 33 dossiersLa session criminelle, automne 2019, s'ouvre le 22 du mois au niveau de la cour de Bouira. Cette session, la première depuis le remaniement à la tête de l'instance avec la nomination de Mohamed Laggoun en sa qualité de président et de Mohamed Tayeb Lazizi dans ses fonctions de procureur général a retenu à son ordre du jour 33 dossiers. Sont impliqués dans ces dossiers 38 détenus et 21 personnes qui comparaîtront directement. Concernant les chefs d'accusation, huit dossiers concernent des crimes ou tentatives d'homicide. Neuf affaires relèvent du délit d'atteinte à la pudeur. Six sont des poursuites pour constitution de bande de malfaiteurs. Les stupéfiants se résument à trois affaires. Le faux et usage de faux clôture la liste avec une affaire qui sera jugée.