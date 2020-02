Un jeune étudiant au niveau de l’université 3 Salah Boubnider de Constantine sise à la nouvelle ville Ali Mendjeli a été gravement blessé au sein même de l’enceinte par des inconnus. Cette agression qui n’est pas la première intervient après le kidnapping de deux jeunes filles il y a quelques semaines. Les étudiants se sont toujours plaints d’infiltration de personnes étrangères au sein de leur université, souvent des dealers, de l’absence de sécurité et de graves dépassements. Cette université dont on a beaucoup parlé, devient un lieu dangereux, d’autant plus que la société de sécurité engagée pour assurer le service est loin de faire son travail et ses agents s’en prennent beaucoup plus aux employés, administrateurs et enseignants qui y exercent au lieu de vérifier les intrus qui y circulent sans être inquiétés. L’effort de l’administration reste timide pour ne pas dire absent. S’agit-il d’une sous-estimation de la situation ou d’une incompétence à gérer une université aussi importante où se concentrent plusieurs facultés ? Elle a été conçue pour être une ville universitaire, mais ne répond aucunement aux normes exigées pour ce genre d’infrastructure. Même les foyers demeurent fermés depuis son ouverture. Les commodités n’existent pas. En fait, cette ville universitaire est un échec absolu. Les étudiants que nous avons abordés craignent pour leur vie et vivent avec la peur au ventre de voir l’un des leurs à la morgue et le mot n’est pas exagéré. La police ne peut pas intervenir à l’intérieur, mais fait de son mieux pour sécuriser les alentours, néanmoins, nous confient les étudiants, des complicités existent car pour eux comment expliquer l’intrusion de personnes étrangères, inaccoutumées et bizarres selon leur description sans que les agents ne les empêchent d’entrer surtout qu’il y a une seule entrée, le reste est fermé. Même des enseignants se sont plaints de la situation en dénonçant l’administration dans sa totalité. On parle même de l’absence des activités sportives malgré l’existence du budget et du matériel souvent utilisé par des personnes qui n’ouvrent pas droit, une mauvaise coordination sécuritaire et la prise de mesures et procédures peu commodes en limitant la liberté du mouvement aux employés et enseignants desquels on exige le stationnement des véhicules uniquement devant leurs départements, une soi-disant mesure pour contrôler la situation ? Cette université devait être une valeur ajouté à l’enseignement supérieur, néanmoins c’est un vrai problème aujourd’hui. L’intervention du ministre de l’enseignement supérieur Chems-eddine Chitour est souhaitée pour remettre les pendules à l’heure.