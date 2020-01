Il y a quelques années, les grands-mères soignaient toutes les maladies sans recourir au scanner, l’IRM… en ingurgitant au malade une cuillère d’huile d’olive. Ces temps sont hélas révolus laissant l’espace au modernisme, à une médecine de plus en plus pointilleuse. Même l’huile d’olive d’antan n’est pas celle de nos jours. Les causes de la dégradation de ce produit, cité même dans le livre saint, sont multiples. En empruntant les routes de la région est de la wilaya, tout le monde aura remarqué ces pancartes « achat des olives » posées sur les bords à côté d’une bascule. Il s’agit de toute une filière qui active ces mois de cueillette. Les acquéreurs viennent quelquefois des régions lointaines et n’ont aucune qualification dans le domaine.

Le grain selon sa consistance coûte entre 50 à 70 DA le kilogramme. Ainsi et pendant toute la journée, des jeunes se présentent avec des bidons pour glaner quelques sous. Ce fait avantage, selon les natifs, le vol. Ces grains sont achetés puis transférés vers les pressoirs. Aucun mal à ça sauf que les grains de mauvaise qualité sont associés à de meilleurs d’où une huile de moindre qualité. L’autre raison demeure celles des conditions d’extraction de l’huile depuis ce grain. D’autres facteurs influent sur la filière. Ses caractéristiques organoleptiques varient en fonction du terroir et des pratiques agronomiques, de la variété et du stade de maturité à la récolte.

Aujourd’hui, c’est un produit de consommation courante, mais certaines huiles d’olives ont un prix qui rivalise parfois avec les grands vins. Plusieurs huiles d’olive sont classées en Appellation d’origine contrôlée (AOC). Qu’en est-il en Algérie ? Selon un expert, l’huile algérienne ne peut en aucun cas intégrer le marché mondial. M. Moussouni expert en agriculture pour le compte de la CEE qualifie l’huile algérienne d’impropre à la consommation. « Le grain n’est cueilli que quand il noircit et perd ses qualités nutritives, laissé longtemps sur les aires des huileries son taux d’acidité augmente, elle est malaxée à plus de 30 degrés Celsius et les arbres qui relèvent du domaine privé et trop éparses ne sont pas traités ensemble lors de l’apparition des maladies. Ces facteurs affectent la qualité », nous confie l’expert.

A la question de savoir pourquoi les Tunisiens raffolent de notre huile, il explique qu’elle sert à alimenter le marché local dans la mesure où ce pays exporte la totalité de sa production. L’Algérie qui occupe le

7e rang derrière l’Espagne, la Tunisie, la Grèce, l’Italie, la Turquie, et le Maroc, peut compter sur cet or vert dans sa politique d’indépendance des hydrocarbures. Pour cela, il est temps de poser les bases sérieuses d’une politique de développement de la filière. Au train où vont les choses, cette option est loin de se concrétiser. Du côté des professionnels aussi, on se plaint. « Nous obéissons aux caprices de ces arbres. On fait des bénéfices une année pour compenser l’autre », nous confie un producteur qui a fini par industrialiser son activité. Son produit est conditionné dans des bouteilles et il envisage de l’exporter.

L’inexistence de circuits de commercialisation, l’anarchie qui domine dans le circuit et l’apparition des lobbies autour de la profession ont accentué les spéculations et sont à l’origine de cette hausse. Au regard des difficultés que rencontrent les paysans, 500 DA jusqu’à 1000 DA le litre reste un prix conforme quand il est comparé aux augmentations qui ont touché toutes les filières agricoles où l’effort manuel est de loin moins intense. La rareté des olives a aussi amené les huileries à s’alimenter à partir d’autres régions du pays. Là c’est la qualité qui en prend un coup. « Achemlal » de M’Chedallah est une variété très prisée pour son taux d’acidité qui avoisine le zéro pour cent. Parce que les oliviers de la région n’ont pas donné assez de grains, les huileries sont dans l’obligation de mélanger cette variété avec des olives venues de l’est et de l’ouest du pays.

La modernisation des pressoirs, conçus pour des productions beaucoup plus importantes, écourtera à ne pas douter la période du ramassage. Les facteurs climatiques en plus de réduire la production peuvent affecter la qualité. Précisons que la meilleure huile reste celle de la région de M’Chedallah et Chorfa où la variété « Achemlal » donne une huile avec un taux d’acidité inférieur à 2%. La récolte qui reste artisanale, l’âge des oliviers et le réchauffement climatique continuent à faire de la filière une activité de subsistance et continue à se limiter au cercle familial. Même les projets de plantation lancés il y a quelques années au sud de la wilaya ne sont pas tous fructueux et l’oléiculture reste une activité exclusive de la région nord et est de la wilaya.

En hiver, en été, en automne ou au printemps, les légumes et les fruits, même de saison, restent au-dessus des moyens d’une famille. Cette hausse qui touchera l’oléiculture, a pour origine la situation du marché. Comme pour l’ensemble des autres filières, la présence d’intermédiaires et l’inexistence de circuits officiels sont les vraies raisons d’un état de fait qui profite à une poignée de gros bonnets qui s’enrichissent sur le dos du peuple.