Un drame de trop vient de secouer l'Algérie. Tout le pays est en effet sous le choc depuis la révélation des détails sur les circonstances du viol d'une adolescente, âgée de 15 ans, survenu dans la wilaya de Saïda.

La victime a vécu «un cauchemar», avant que l'affaire n'éclate au grand jour.

Elle a été enlevée puis violée, sans état d'âme, par un pédophile auquel correspond le qualificatif de bête immonde.

Le prédateur-pédophile est un individu de 35 ans. Il a séquestré la victime, avant de lui faire subir des sévices, un comportement qui ne peut qu'être qualifié de bestial contre une innocente, usant de sa position d'adulte, pour assouvir ses désirs et sa sale besogne. Des violences sexuelles commises contre la fillette au corps encore fragile, de façon répétée, pendant 25 jours «sous captivité». Une histoire qu'on croirait venir des plateaux de Hollywood plutôt que des rues d'Algérie. L'affaire est entre les mains de la justice. L'agresseur devra se présenter par-devant le procureur de la République, comme l'exige la législation en vigueur, qui conforte la rapidité dans le traitement judiciaire de ce genre d'affaires. En attendant le verdict de la justice, il est à noter que les parents de la victime, ses proches et l'opinion publique attendent que justice soit rendue pour que d'autres enfants soient à l'abri. Certains appels lancés sur les réseaux sociaux, faut-il le noter, réclament une sanction exemplaire: «La peine capitale». Le début du soulagement a commencé, lorsque la victime a été retrouvée puis libérée par les forces de l'ordre de la sûreté urbaine de la wilaya de Saïda. Après la disparition de la jeune fille, ces dernières, alertées par la famille de la victime, avaient aussitôt lancé des recherches pour la retrouver.

Les opérations se poursuivaient sans relâche depuis le premier jour de la disparition de l'adolescente. Cette affaire a plongé l'opinion publique dans la consternation. Des avis de recherche ont été en effet publiés et largement relayés sur les réseaux sociaux pour retrouver l'adolescente. L'opération de recherche a impliqué les services de sécurité, la Protection civile et des citoyens de la région. Ce que cette adolescente a subi, interpelle, encore une fois, sur les risques qu'encourent nos enfants, de la part des prédateurs-pédophiles, sans oublier, les conséquences psychologiques qui pèsent sur les victimes, déchirées par la douleur, et leurs parents, quand ils sont confrontés à ce genre d'agression. Une affaire de trop qui intervient au moment où une autre adolescente reste toujours portée disparue, à Tlemcen. Les recherches sont encore en cours pour retrouver cette fillette qui a disparu depuis le 11 septembre dernier. Pour la retrouver, la police a mis à la disposition des citoyens une photo récente de la petite Malak. Dans son appel à témoin, joint à une photo récente de la fillette Malak la police de Tlemcen, a souligné que «l'adolescente portait une tenue rose, avec une ceinture et des chaussures noires».

Le drame horrible vécu par la fillette de Saïda révolte et inquiète les parents de Malak. Il éveille chez eux les craintes de la voir subir le même sort.