Le candidat du RND à la présidentielle a animé, hier, un meeting à Illizi. Il a fait beaucoup de promesses, jeudi, à Tamanrasset.

Parallèlement aux meetings encadrés par un dispositif impressionnant de sécurité, se sont également tenus des rassemblements hostiles à la tenue de la présidentielle. Des interpellations de manifestants sont souvent signalés, dans le sillage de ces manifestations. « De grandes opportunités existent pour le développement de l’activité économique et des échanges commerciaux dans les wilayas de l’extrême sud du pays telles que Tamanrasset, des wilayas constituant la profondeur de l’Algérie vers l’Afrique », a précisé Azzedine Mihoubi lors d’un meeting animé à la Maison de la culture. A ce propos, selon l’agence officielle, il a appelé « au développement du commerce entre les wilayas frontalières et les pays voisins, et à la promotion des manifestations économiques dans les wilayas du Sud, à l’image de la manifestation du Mougar abritée actuellement par la wilaya de Tindouf ».

Il a indiqué que « son programme électoral prévoit la création de zones libres aussi bien à Debdeb (Illizi) qu’aux frontières avec la Mauritanie et autres, ce qui ouvrira de larges horizons au commerce et aux opérateurs et industriels algériens pour acheminer leurs produits vers les marchés africains ».

Le candidat s’engage, s’il est élu, « à renforcer les potentialités agricoles que recèle le Sud à travers de grands investissements dans ce domaine et à œuvrer au développement de l’activité de stockage et de commercialisation des produits agricoles à même de promouvoir les exportations hors hydrocarbures ». Il a aussi promis de créer une agence nationale pour le développement du Grand Sud, qui sera chargée de concrétiser des projets économiques dans ces régions avec l’aide d’experts et de spécialistes, notamment issus de la région ».

Il a dit que « s’il gagnait la confiance du peuple algérien, il s’emploiera à promouvoir les facteurs de développement dans le Sud et le Grand Sud, notamment par la poursuite de la mise en œuvre de projets infrastructurels d’envergure, à l’instar du projet de ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset, la construction de nouvelles routes vers la bande frontalière de cette wilaya, et la réalisation de grands projets en matière d’exploitation du sous-sol de cette région riche en ressources naturelles ».

Il s’est également engagé à ouvrir de nouvelles lignes aériennes vers les wilayas de l’extrême-Sud. Il a, par ailleurs, salué le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection des frontières pour assurer la stabilité et la sécurité du pays. Il a rappelé que « cette région, qui a été un rempart pour l’Algérie, a contribué, grâce à la volonté de ses hommes et de ses moudjahidine, à la défense du pays et à la préservation de son unité nationale ».