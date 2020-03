Une application mobile officielle pour combattre et limiter la propagation du coronavirus en Algérie, a été développée par le ministère délégué chargé des Start-up, a-t-on appris auprès de ce département ministériel. L’application, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covid19_algeria, fruit d’une collaboration avec le ministère de la Santé et l’incubateur privé « incubme », permettra d’alerter les autorités locales en cas où une personne présente des symptômes du coronavirus, et cela leur permettra d’effectuer le dépistage sans que la personne ait à se déplacer pour éviter de contaminer d’autres personnes. Elle permettra aussi de recevoir en temps réel des notifications au cas où une personne contaminée se trouve dans l’entourage, précise la même source.

Deux autres solutions numériques visant à sensibiliser et aider la population à prendre les mesures nécessaires afin de contenir et limiter ce virus, dont l’une permet d’assurer la traçabilité des personnes infectées et contacts, ont été lancées mardi dernier par deux start-up hébergées au sein de l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (Anpt).

Il s’agit de Techgraph, qui a mis en place un système baptisé « Corovid Rescue » dont le but est de constituer une base de données au niveau du ministère de la Santé pour identifier les citoyens à l’aide d’un « QR Code ». Cette mesure assurera la traçabilité de personnes infectées par le virus ainsi que les personnes avec qui le malade a été en contact, grâce à la géolocalisation.

L’autre start-up, Golden Corp Algeria, a, quant à elle, développé une application de prévention et de sensibilisation qui fournit aux utilisateurs des indications en temps réel sur l’état d’avancement du virus, les statistiques de propagation, mais aussi des recommandations et consignes sanitaires pour limiter les risques de contamination.

Cette application a été réalisée en partenariat avec trois médecins de l’hôpital de Douéra (sud-ouest d’Alger).