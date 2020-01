L’Armée nationale populaire, continue de se distinguer par une idéologie qui serait impossible de trouver ailleurs. Force de défense, elle a traduit sur le terrain un rôle constitutionnel sans faute, mais loin de ce concept classique elle a su se faire une place particulière au sein du peuple dont elle est issue. Loin de l’idée de vivre en marge de la société, l’ANP n’est pas considérée comme une catégorie à part. Telle l’idéologie que le défunt Ahmed Gaïd Salah a enseignée à ces enfants du peuple depuis qu’il est à la tête du commandement, son objectif construire le pays, en formant des éléments issus du peuple. L’ANP est donc restée proche du peuple et n’a d’autre idéologie et d’autres objectifs que ceux qui animent ce peuple. Son rôle aujourd’hui ne se limite pas à défendre le territoire et la souveraineté du pays et comme l’avait un jour souligné feu Ahmed Gaïd Salah «la force d’un Etat c’est son armée». Le défunt, qui fut une école et dont l’idéologie est un enseignement, avait inculqué une culture humaine au sein de l’ANP et donné des instructions aux troupes d’intervenir dans les crises quel que soit le prix. Des troupes qui ont appris à défier l’humeur de la nature pour venir en aide aux populations éloignées lors des tempêtes de neige en mobilisant tous les moyens humains et matériels. Relativement à cette action, l’ANP se déploie rapidement dans les localités qui enregistrent des perturbations climatiques, afin de désenclaver ces lieux. L’Armée nationale populaire prête à chaque fois qu’il le faut, aide et assistance aux citoyens. La mobilisation demeure permanente pour intervenir à chaque fois si nécessaire. Elle marque par ses actions de soutien et la solidarité avec les citoyens son rôle humain. Mais pas que, puisque elle intervient aussi lors des inondations par la même dynamique. Mais pas que, puisque l’ANP a réussi à concilier son rôle de défense et de sécurité avec son devoir humanitaire, en créant récemment un pont aérien de l’aéroport militaire de Boufarik, vers la ville de Djanet pour transporter des aides humanitaires dont 500 lots de différentes denrées alimentaires, une tonne de médicaments, 500 couvertures et matelas, 30 groupes électrogènes, 100 tentes, 3000 tenues et paires de chaussures, ainsi que 1000 lits de camping, d’un poids total de 85 tonnes, représentant des aides humanitaires adressées par le Croissant-Rouge algérien aux frères libyens habitant des zones frontalières algéro-libyennes. A ce propos, le ministère de la Défense nationale a commenté : «Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’Armée nationale populaire aux côtés de toutes les composantes de la société civile et les associations nationales dans le renforcement des liens de fraternité avec les pays voisins et frères, et confirme encore une fois l’engagement de nos forces à n’épargner aucun effort pour participer à ce genre d’actions humanitaires, et ce en mobilisant tous les moyens humains et matériels adéquats.» Cela sans oublier de parler de la campagne de la prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels militaires ainsi que la couverture médicale au profit des citoyens, notamment dans les zones frontalières du sud du pays, qui constituent aussi l’objectif principal du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire. Le défunt Ahmed Gaïd Salah avait souligné a ce sujet : «La prise en charge médicale et la satisfaction des besoins des personnels militaires à travers tout le territoire national, ainsi que la couverture médicale de nos concitoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones frontalières de notre Grand Sud, est notre objectif principal.