Les laboratoires de photographie dans la ville de Tlemcen, enregistrent un grand flux de citoyens accompagnés de leurs enfants pour prendre des photos souvenirs avec leurs habits traditionnels à la veille du Mawlid Ennabaoui. Une coutume héritée par les habitants de Tlemcen et qui vise à inculquer aux jeunes générations la culture de la préservation du patrimoine et des traditions en pareille fête religieuse et leur faire connaître l'importance de célébrer le Mawlid Ennabaoui. À la veille de cette fête, les fillettes âgées entre 5 et 13 ans, portent des habits traditionnels dont la «Chedda», le «Mensoudj» et le «Karakou», et les garçons le «Seroual Medaouer» (pantalon) avec une chemise brodée de fetla, la «belgha» (babouche) et coiffés de chéchias. La plupart des familles de Tlemcen optent pour la couture de vêtements traditionnels pour enfants. D'autres ont recours à la location auprès de magasins d'habits traditionnels. Le quartier populaire «Derb Sidi Hamed» se distingue par le marché «Kissaria» au centre-ville de Tlemcen, oû sont proposés de nombreux vêtements traditionnels pour enfants à des prix entre 1 500 et 2 000 dinars, tels que des blouses au mensoudj, des robes kabyles et des pièces de tissu mensoudj de différentes couleurs, tout comme divers bijoux en argent et en cuivre utilisés pour l'embellissement des filles, dont des bracelets, des bagues et des colliers appelés «zerrouf» et «khait errouh», ou encore des chaussures pour enfants brodées de fils d'or et autres. L'autre partie du marché «Kissaria» enregistre également l'étalage de fruits, dattes, fruits secs, arachides, bougies, encens, henné et autres fournitures, que les citoyens acquièrent pour célébrer la naissance du Prophète (Qsssl). La crise de coronavirus n'a pas empêché les habitants de Tlemcen de se préparer, comme d'habitude, à célébrer cette fête religieuse. La ville de Tlemcen est célèbre pour un ensemble d'us et coutumes lors du Mawlid Ennabaoui avec la fameuse préparation d'un plat avec du poulet, des pois chiches et du trid ainsi que la «Tamina» et «Sellou». Ces plats et confiseries sont présentés avec le thé ou le café et sont préparés avec de la semoule et du miel, certains avec de la farine, des arachides, des épices et autres.

À la veille de cette fête religieuse, les soirées sont égayées par des halqas de dhikr et d'inchad où tous les membres de la famille se réunissent, sur des airs de tambour et de derbouka.