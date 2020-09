Le bureau des contentieux de l'ONU a rejeté mordicus la plainte contre les autorités algériennes émise par une cohorte se proposant comme étant représentante du Mouvement populaire algérien en exigeant l'intervention de l'ONU dans les affaires internes de l'Algérie.

Cette messive-délation a été «mijotée» et «peaufinée» par un groupuscule hybride et hétéroclite vivant et activant dans l'Hexagone dans sa majorité. Il se trouve qu'un nombre important de ses membres ne dispose même pas de la nationalité algérienne, alors qu'une autre partie est binationale. Le pire dans toute cette farce tragi-comique, c'est que certains sont des repris de justice. Cela aurait été de l'insulte ou du persiflage si le propos ou le qualificatif émanait de nos soins, mais quand c'est le bureau des contentieux de l'ONU en personne qui affirme ces propos et qu'il avance des arguments détaillés et des explications on ne peut plus claires, cela devient vraiment une sorte d'espace où le funambule côtoie le fourbe et le frénétique en même temps.

Le rejet a été exprimé d'une manière aussi forte que tonitruante de par les arguments qui ont été soulevés. Le bureau chargé de trancher les tenants et les aboutissants de cette «lettre-pantomime» a expliqué les raisons du rejet en soulignant que «le contenu non conforme aux rapports de l'organisation des droits de l'homme en Algérie, certains signataires ayant des antécédents judiciaires, tous les signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis une période de 10 années et les initiateurs de la plainte sont détenteurs d'une double nationalité, dont certains n'ont même pas la nationalité algérienne», c'est dire que ce conglomérat nauséabond n'a pas vraiment de boussole ni d'approche quant à la démarche même qui a trait à un processus inhérent à l'objectif visé et cherche à asseoir comme revendication et exigence bien cernée.

Le secrétaire égyptien qui était chargé de recevoir la lettre de pacotille, a rappelé aussi que «l'ONU et les organisations des droits de l'homme étudient les dossiers et les plaintes après une évaluation minutieuse et approfondie par des juristes issus de plusieurs pays membres de l'ONU», et d'ajouter «l'ONU s'appuie sur les rapports de ses antennes dans les pays et non sur ceux émanant de partis ou mouvements opposants, car leurs désaccords avec les régimes de leurs pays relèvent des affaires internes», et pour conclure et mettre un terme à la supercherie des semblants plaignants, le secrétaire égyptien du bureau des contentieux de l'ONU a souligné que «le rejet de la plainte reflète le classement de l'Algérie parmi les premiers pays arabes où la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme sont consacrées», a-t-il précisé.

En somme, il s'agit d'une bérézina doublement consommée de par le processus entamé et qui a été fondé sur des impostures et des mensonges orchestrés par les mercenaires qui se disent algériens et qui activent sur la Toile dans la perspective de porter un «coup» à l'Etat national en parfaite osmose avec leurs maîtres qui les ont missionnés pour la circonstance. Mais le pire dans tout ça, c'est que la meute qui a été derrière cette «démarche» honnie et pestiférée par la majorité des Algériens et des Algériennes, est traversée par des microcosmes dont la seule cause qui les rassemble est basée sur le mercenariat et l'obéissance aux injonctions tracées et dictées par les officines étrangères auxquelles ils appartiennent. C'est un autre échec cuisant que viennent de recevoir les sous-fifres des nébuleuses coiffées par des intelligences dont les accointances sont avérées et prouvées.

Une chose est sûre, l'Algérie ne souffre pas du nombre de patriotes, car les Algériens sont potentiellement patriotes et attachés aux valeurs imprescriptibles de leur histoire faite de combat et de sacrifice suprême.

Toute la honte est du côté de ceux qui ont vendu leur pays pour une autre nationalité pour soi-disant se montrer plus patriotes que les hommes et les femmes de cette terre rebelle, qui vivent dans des difficultés sociales et économiques, mais ont un seul capital symbolique, l'amour farouche de la patrie et de sa défense, avec une rare abnégation.