Les Annabis favorables à la tenue du scrutin présidentiel ont réitéré, une fois de plus, leur soutien à un retour rapide à la légalité constitutionnelle. Tenant à leur intime conviction, quant à l’impérative urgence d’aller vers la présidentielle, les manifestants ont scandé «Djeïch Chaâb Khawa Khawa» et «Watani Watani Ghali Ethamani», pouvait-on entendre entre autres. En cette troisième marche pro-élection à Annaba, la foule, relativement dense, a sillonné le Cours de la révolution, brandissant de nombreuses banderoles, versées dans le même sens des slogans. La masse des manifestants en faveur de la présidentielle et de l’institution militaire était composée de personnes représentant différentes couches sociales. C’est pour dire que ce soutien n’est pas uniquement du côté des sidérurgistes du complexe d’El Hadjar, dont des dizaines d’entre eux étaient dans les rangs des manifestants. Par ailleurs, des citoyens de la wilaya de Sétif ont organisé, hier, une marche pacifique de soutien à la tenue de l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, a-t-on constaté. La marche, qui a duré près de deux heures, a démarré de la place mitoyenne à la Maison de la culture Houari Boumediene pour aboutir devant le siège de la wilaya. Les participants ont scandé de slogans pour la tenue l’élection présidentielles à la date annoncée pour «sortir le pays de sa crise politique actuelle» et pour «un meilleur avenir pour la jeunesse».