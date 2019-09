Un scrutin qui annonce la naissance d’une nouvelle Algérie débarrassée des pratiques anciennes ayant confisqué la voie du peuple algérien.

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a réitéré, hier, au deuxième jour de sa visite à Béchar, la détermination de l’Armée à accompagner le peuple, en réunissant toutes les conditions propices et en mettant en oeuvre les mesures relatives à la sécurisation de l’opération électorale. «Nous sommes, au sein de l’ANP, déterminés à accompagner le peuple algérien sans relâche, en réunissant toutes les conditions idoines et propices et en mettant en oeuvre les mesures relatives à la sécurisation de l’opération électorale. » C’est donc clair, net et précis : l’ANP affiche sa disponibilité et son état-prêt à réunir toujours tous les facteurs de la stabilité et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, afin de permettre aux citoyens d’accomplir leur devoir et leur droit de vote dans de bonnes conditions. C’est de cette manière qu’elle offrira aux citoyens « toutes les garanties pour une participation massive et efficace aux prochaines présidentielles», a déclaré le chef d’état-major.

Cette nouvelle mission s’ajoute donc à l’actif de plusieurs autres missions déterminantes qu’accomplit l’armée notamment depuis le début du Mouvement populaire pacifique. Un Mouvement qu’elle a décidé d’accompagner « jusqu’à satisfaction de toutes les revendications ». L’appui et le soutien apporté à la justice dans son travail de lutte implacable contre la corruption, sans compter l’immense « job » qu’abattent les éléments de l’ANP pour la sécurisation des frontières dans un environnement régional en ébullition et dans un contexte géopolitique agité. C’est dire que ce n’est pas la première épreuve que le peuple algérien et son armée arrivent à surmonter ensemble. Faut-il rappeler dans ce registre l’héroïque lutte menée pendant 10 longues années contre l’un des terrorismes les plus abjects, les plus violents et les plus meurtriers qu’a connus le monde ? Faut-il encore rajouter que face à cette hydre, l’Algérie était isolée et mise en quarantaine de par le monde ? Ahmed Gaïd Salah a estimé, à ce propos, que cette «forte» détermination qui anime l’ANP émane « de sa conscience, quant à la confiance placée en elle par le peuple algérien».

La présence inconditionnelle de l’ANP aux côtés de sa nation dans toutes les épreuves endurées par le pays, démontre l’attachement du peuple à son armée.

Cette cohésion, cette unité dans la vision de l’avenir a une explication logique : c’est parce que tous les deux appartiennent à une seule patrie. Aujourd’hui encore, un autre défi interpelle, celui de réussir un scrutin crucial. Pour concrétiser ce noble projet, le général de corps d’armée n’a pas cessé de tranquilliser les citoyens sur les capacités « considérables » que possède l’armée et qu’elle mettra au service de la patrie et du peuple. «Que le peuple algérien soit entièrement confiant que son armée tiendra parole quelles que soient les circonstances et continuera à l’accompagner à travers tout le territoire national», a rassuré, il y a de cela quelques jours, le vice-ministre de la Défense nationale.