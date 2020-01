Des responsables de la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou ont déconseillé, hier, aux personnes vulnérables de consommer le lait provenant de l’usine de production de lait Tassili de Draâ Ben Khedda. Cette mise en garde vise particulièrement les personnes âgées, les bébés ainsi que les personnes atteintes de maladies graves. Ainsi, la raison qui est derrière la fermeture de la plus grande laiterie de la wilaya de Tizi Ouzou, à savoir Tassili (ex-Onalait) de Draâ Ben Khedda n’est autre que la présence de la bactérie coliforme dans le lait produit dans cette usine. Ceci est engendré par le manque d’hygiène corporelle du personnel, a indiqué la même source. Il ne s’agit finalement pas d’une panne technique qui est la cause de l’interruption de la production de lait dans l’usine Tassili. C’est la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou qui a pris la décision de fermer cette usine, de façon temporaire, a-t-on appris de source proche de cette dernière. Cette mesure a été prise par la direction du commerce après que les services concernés ont effectué deux prélèvements. Les résultats de ces derniers ont montré une présence de la bactérie coliforme dans le lait produit à la laiterie Tassili. Toutefois, il n’y a pas lieu de s’alarmer, ont rassuré les services concernés car la bactérie coliforme ne présente pas un grand danger sur la santé humaine hormis pour quelques exceptions pouvant concerner les personnes très vulnérables. La présence de la bactérie coliforme dans le lait a poussé la direction du commerce à prendre la décision de fermer cette usine pour une durée de 48 heures conformément à la réglementation en vigueur. En effet, les textes réglementaires en la matière interdisent la présence de cette bactérie dans les produits alimentaires et plus particulièrement dans les produits laitiers et leurs dérivés. L’objectif visé par l’arrêt momentané de la production à l’usine Tassili de Draâ Ben Khedda est en effet de permettre d’éradiquer cette bactérie. La laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda est la plus grande usine de production de lait dans la wilaya de Tizi Ouzou avec 300 000 litres de lait par jour. La laiterie était une société publique avant d’être privatisée il y a quelques années. Il faut préciser qu’en guise de solution provisoire et en attendant que l’usine Tassili reprenne du service, les distributeurs de lait de la wilaya de Tizi Ouzou ont pris la décision de s’alimenter à partir des usines se trouvant dans les wilayas limitrophes comme Béjaïa, Boumerdès et Alger. Ainsi, 18 distributeurs s’approvisionnent à partir d’une unité de Béjaïa et 44 autres à partir des unités de production de Rouiba et Boudouaou. Il s’agit de mesures prises par les distributeurs afin de parer à toute perturbation ou pénurie de ce produit alimentaire de première nécessité. Mais cette décision de s’alimenter à partir d’autres wilayas n’est valable que pour deux journées (samedi et dimanche dernier). Si l’entreprise Tassili ne reprend pas la production aujourd’hui (lundi), les distributeurs seront dans l’obligation de cesser à leur tour le travail en attendant le retour à la normale. Par ailleurs, nous avons appris que dans la mesure où la fermeture de l’usine Tassili venait à s’inscrire dans la durée, la direction du commerce a pris des mesures spéciales afin de pouvoir assurer une distribution de lait en sachet dans les quatre coins de la wilaya à partir des trois autres usines qui existent dans la wilaya et qui seront renforcées à partir d’autres wilayas.