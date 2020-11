Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à mettre fin à aux agissements d’une bande criminelle composée de six personnes, impliquée dans le sabotage des réseaux électriques à haute tension pour voler les fils de cuivre, selon la cellule de communication et des relations publiques du groupement régional de ce corps de sécurité. Cette affaire a été traitée par le centre des opérations du groupement régional de la Gendarmerie nationale qui a reçu une information sur le numéro vert 1055, selon laquelle un groupe de personnes s’apprête à saboter le réseau électrique à haute tension de la commune de Boudinar pour voler des fils de cuivre. Sur place, deux individus ont été arrêtés en flagrant délit de sabotage et vol de fils électriques. L’enquête a conduit à l’arrestation de quatre autres membres de cette bande criminelle et la saisie d’environ 8 quintaux de fils de cuivre (790 kg), d’un véhicule utilitaire utilisé dans le vol et le transport du matériel de coupe et de protection contre le courant électrique (ciseaux et gants isolants), ainsi que des téléphones portables. Les mis en cause seront présentés après l’achèvement de l’enquête devant les autorités judiciaires compétentes.