Le président de la République a tracé ses priorités économiques lors de sa première sortie sur le terrain. Il a désigné le modèle industriel à suivre et fixé l’apport de l’Etat pour garantir l’émergence d’une économie productrice de richesse.

En ne cachant pas son admiration pour la manière dont s’est prise l’institution militaire dans le processus industriel qu’elle a entamé dans la filière mécanique, le chef de l’Etat clarifie sa pensée en faveur d’une démarche qui tient compte de l’importance de respecter les usages en la matière. Pour Abdelmadjid Tebboune, l’armée a fait les choses dans l’ordre et est en train de réaliser un projet, dans le respect des normes et qui s’appuie sur un procès industriel créateur d’emploi et de richesse. En comparant les prouesses des militaires avec les ratages des civils, le président de la République affirme que le modèle est sous nos yeux et qu’il suffit de le dupliquer pour construire effectivement un bourgeon d’industrie mécanique.

Le chef de l’Etat ne se contente pas de désigner l’exemple, mais apporte à l’appui des convictions qu’il affiche, un certain nombre d’outils, à même de donner un sens concret à la relance de l’économie, comme il l’a d’ailleurs déjà révélé dans les 54 engagements. En effet, il l’a réaffirmé, hier, le prochain gouvernement comptera en son sein un ministère de la PME-PMI et des start-up.

Le concept en lui-même n’est pas nouveau, mais le président de la République entend apporter sa touche en dotant ledit ministère d’une équipe de jeunes, conduite par un jeune. L’idée est très séduisante et elle pourrait même être l’acte-déclic qui réduira considérablement la méfiance qu’entretiennent les jeunes à l’endroit des gouvernants. Abdelmadjid Tebboune semble dire aux jeunes : «Je vous confie l’innovation, l’entrepreneuriat, sans immixtions des générations précédentes. Travaillez pour l’intérêt du pays et faites-le décoller.» Il faut souligner, à ce propos, que le chef de l’Etat n’est pas dans le discours creux. Il n’a visiblement pas l’intention de mettre les jeunes face à leur responsabilité historique, sans les doter des armes nécessaires. Et pour cause, en plus du ministère qui, non seulement, révolutionnera le monde des affaires, de plus, les jeunes entrepreneurs auront à leur disposition toute une banque dédiée. Le chef de l’Etat a annoncé la création de cette banque destinée au financement des start-up. Avec ces deux outils, le chef de l’Etat montre une volonté politique qui n’existait pas auparavant, faut-il le reconnaître.