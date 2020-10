Ces signes qui n'ont pas encore livré leur secret, sur les dessous de ce manque de liquidités, ont mis en lumière de graves lacunes dans le comportement des clients d'Algérie poste à Annaba. Plus la crise de liquidités persiste, plus le comportement des titulaires de com-ptes courants postaux persistent dans l'anarchie. Il en est de même, depuis des mois, files d'attente interminables devant les bureaux de poste, à travers l'ensemble du territoire de la wilaya d'Annaba. Une image désolante.

Du 1er à la fin de chaque mois, la bousculade ne diminue pas d'un iota. Autre lieu, autre constat. Cette situation est loin d'être l'apanage des bureaux d'Algérie poste. Les distributeurs automatiques de billets de plusieurs banques sont pris d'assaut. Files d'attente et bousculades. La raison de ce chaos? Le manque de liquidité, le plafonnement des montants retirés et la défectuosité des distributeurs électroniques. Si la plupart de ces machines à sous ne fonctionnent pas, d'autres ne sont pas alimentées en fonds suffisants, pour pouvoir satisfaire un tant soit peu la forte demande des retraits. À titre d'illustration, les distributeurs d'Oued Forcha, de La Colonne où de l'avant-port affichent: «hors d'usage.» Idem au niveau de la Grande Poste ou les deux distributeurs, quand ils ne sont pas en panne, offrent un service limité en fonds. Du coup, la seule alternative reste le chèque. Mais au niveau des guichets de la Grande Poste, ce ne sont plus des files d'attente mais des foules en attente. Scène indescriptible de retraités ayant passé la nuit sous les arcades de la poste pour être les premiers aux guichets.

D'autres n'ayant ni la force ni le courage, ont payé les «preneurs de places». Ne vous étonnez-pas de savoir qu'à Annaba, les files d'attente sont devenues le filon, pour les chômeurs. À raison de 200 DA la place, ces sans-emploi squattent les lieux, du moins durant la nuit... Sans trop aller dans le détail, la saturation dans les bureaux de poste dans la wilaya d'Annaba a atteint le point critique. Evanouissements de personnes âgées et de femmes notamment. C'était le cas hier, jour de versement des pensions de retraite.

Une véritable psychose. Faute de liquidités, les retraités n'ont pu retir leur argent. Un désagrément à l'origine de la colère des clients qui ne se sont pas empêchés de bloquer la route principale menant à la Grande Poste. Les usagers d'Algérie poste ont épinglé le chef de l'exécutif de la wilaya et les responsables d'Algérie poste à Annaba, leur reprochant, outre leur indifférence, leur négligence quant à une éventuelle solution devant éviter ce sempiternel désagrément de manque de liquidités.

En attendant que la révision de la validité de la carte ‘'Edahabya'' et l'alimentation des bureaux de poste en liquidités nécessaires soient prises en compte, la crise des liquidités dénote, apparemment, une profonde crise de confiance...