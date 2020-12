Tous les Etats doivent tenir compte de ce qui se dit aux quatre coins de la planète et veiller à ce que leurs opinions publiques ne soient pas à la traîne sur les informations qui les concernent au premier chef. Cela est d'autant plus vrai que dans l'environnement mondialisé où ils évoluent, les Algériens savent parfaitement, à force de tapage médiatique, la date du démarrage de la vaccination et connaissent les noms des vaccins distribués dans tel ou tel autre pays. Se sachant concernés, ils attendent, sans doute, un signal de la part des autorités, en charge du dossier de la vaccination. À ce propos, le premier signal donné par le président de la République quant à la période fixée pour le début de l'opération a été reçu cinq sur cinq par l'opinion nationale. Mais force est de constater que la décision présidentielle n'a pas été suivie par un réel travail de communication de la part du gouvernement qui n'en a pas dit plus que le chef de l'Etat. Et pour cause, si le président a donné des instructions pour le choix et la commande du fameux vaccin, l'opinion nationale attend depuis lors qu'on lui dise comment cela va se faire et qui s'en occupera et surtout quel vaccin sera distribué en Algérie et pourquoi. Toutes ces questions sont légitimes et doivent avoir leurs réponses le plus tôt possible. En d'autres termes, le ministère de la Santé et le Comité scientifique chargé de suivre l'évolution de la pandémie gagneraient à tenir les Algériens informés de tous les détails de l'opération à venir. La communication est «la clé» de la réussite, pour la simple raison que dans la crise sanitaire que traverse la planète, les citoyens sont autant d'acteurs de premier plan que les autorités politiques elles-mêmes. S'il faut une preuve du bien-fondé d'une démarche mettant la communication en locomotive, il ne faut pas chercher plus loin que la gestion de la pandémie, depuis son apparition, en mars dernier, à ce jour. Discours du président de la République aux Algériens, plusieurs sorties médiatiques, images à l'appui, pour montrer le matériel importé et son acheminement vers les professionnels de la santé. Le discours limpide et cohérent des autorités compétentes sur la dangerosité du Covid-19 et surtout la communication transparente a permis l'établissement d'un lien de confiance entre l'Exécutif et la société. Le résultat est un franc succès dans la maîtrise de la courbe épidémique par l'Algérie. Les citoyens respectent globalement les gestes barrières, non pas sous la contrainte, mais mus par une prise de conscience sur la nécessité de protéger les personnes fragiles.

C'est dire qu'une bonne communication a été pour beaucoup dans la réussite des autorités dans la première phase de lutte contre la pandémie. Pour la phase vaccinale, il est impératif d'associer les Algériens dans la conduite de l'opération. Croire que l'on peut faire face rien qu'avec de gros moyens et une mobilisations d'une armée de fonctionnaires, ce serait faire une gaffe qu'il faut absolument éviter. Cela pour dire qu'il faut «ouvrir les portes» du Comité scientifique et des ministères de la Santé et de l'Intérieur et mettre la société au courant de tous les tenants et aboutissants. Les Algériens veulent être convaincus de la nécessité de la vaccination et pas contraints. Auquel cas, l'opération échouera.