Devant les différents cris de détresse des chefs d'établissement scolaire quand au manque de moyens constatés sur le terrain afin de faire face à la crise sanitaire, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a répondu favorablement aux doléances des acteurs de l'éducation en accordant une aide financière de cinq millions de centimes par établissement scolaire en plus d'une autorisation exceptionnelle de la part du Premier ministre, afin d'utiliser les avoirs financiers restants dans les comptes hors budget à l'effet d'acquérir les moyens préventifs sanitaires ainsi que les produits hygiéniques et leur distribution dans un cadre organisé entre les établissements éducatifs.

Autrement dit, pour le secondaire et le moyen, les directeurs des établissements peuvent faire un transfert de chapitre, en conseil de gestion, pour utiliser les avoirs prévus et non utilisés en septembre et en novembre à cause de la rentrée scolaire retardée. Ainsi, en continuant les efforts consentis en matière de mise à disposition des moyens sanitaires préventifs en raison du contexte sanitaire exceptionnel, le ministre a déclaré que «les aides financières exceptionnelles ont été versées à tous les établissements éducatifs pour leur permettre de couvrir les frais pour les jours restants de ce mois».

Une bouffée d'oxygène, en somme, pour les établissements scolaires des deux cycles, moyen et secondaire. Quant aux écoles primaires, même si l'accord d'une subvention de cinq millions est la bienvenue, elle reste dérisoire pour une grande partie des écoles, «c'est une bonne initiative de notre ministère certes, mais c'est une aide qui n'est pas équitable puisqu'elle ne prend pas en compte le nombre d'élèves pas école d'une part et la situation géographique de ces derniers d'autre part.

On ne peut pas accorder une même subvention pour une école qui a une centaine d'élèves et l'autre 1200 élèves» nous déclare Belkhir, directeur d'une école primaire à Béjaïa et membre du bureau du Syndicat national des directeurs du primaire.

Un syndicat qui a observé un débrayage national, hier, lundi, pour revendiquer le rattachement des écoles primaires aux directions de l'éducation pour sortir de la gestion des APC.