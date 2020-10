Le projet de loi de finances 2021 prévoit des ressources globales de plus de 5 000 milliards de dinars, rapporte un document portant loi de finances 2021, dont L'Expression s'est procuré un exemplaire. Sur ce montant, plutôt serré, comparativement à ce que récoltait l'Etat entre fiscalité ordinaire et pétrolière, le budget de fonctionnement consomme la quasi-totalité des recettes, alors que le budget d'équipement s'élève à plus de 2 000 milliards de dinars. L'énorme déficit qu'on peut entrevoir dans les chiffres, sera en partie comblé par le différentiel qu'apporteront les recettes pétrolières. En effet, calculé sur un prix référence du baril de pétrole à 30 dollars, le budget de l'Etat sera quelque peu gonflé, pour la simple raison que l'on s'attend à voir un prix du baril supérieur à 40 dollars. De plus, l'espoir de voir la dynamique hors hydrocarbures s'intensifier dans le courant de 2021, ce qui suppose une hausse de la fiscalité pétrolière et ordinaire. Il reste que l'on est là au stade des chiffres prévisionnels qui devront objectivement être plus intéressants au final. Le calcul des recettes est fait sur un niveau plancher. À ce titre justement, le PLF 2021 prévoit une fiscalité ordinaire un peu supérieure à 3 000 milliards de dinars et pétrolière, de l'ordre de près de 2 000 milliards de dinars. Et sur la même base sont calculées les prévisions en matière des dépenses de fonctionnement et d'équipement, pour les deux années qui suivent, donnent lieu à une quasi-stabilité pour le fonctionnement et une hausse de plus de 1 000 milliards de dinars pour l'équipement. Ce qui annonce, pour 2022 et 2023 un effort d'investissement public, à même de soutenir la dynamique de relance économique. On retiendra, à ce propos, la fixation du plafond des autorisations de programme à près de 2 000 milliards de DA. «Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d‘être inscrits au cours de l‘année 2021», rapporte le document de la présidence de la République. Outre cette structuration du budget de l'Etat qui met en évidence une volonté de poursuivre sur la politique sociale de l'Etat et d'assumer les déficits qui en résultent, le PLF 2021 ouvre de sérieuses perspective pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ainsi, le document qui renvoie au Conseil des ministres du 23 août 2020, annonce «l'élargissement de l'accès au bénéfice des avantages accordés par le dispositif, au titre de la création, à d'autres catégories de porteurs d'idées à l'exemple des étudiants porteurs d'idées de projets, des salariés disposant de compétences et d'un savoir-faire dans le domaine de leurs activités». Cela en plus de nombreux avantages destinés aux artisans et autres professionnels. On retiendra également l'exonération «en matière d‘IRG, les opérations d‘exportation de biens et services génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, à l‘instar des personnes morales». Une volonté manifeste de promouvoir les exportations. Adossé à une multitude d'initiatives lancées par l'Exécutif, le PLF 2021 peut constituer un levier de relance effectif de l'économie du pays. Il y a lieu de signaler enfin, une décision finale sur les cinémas du pays, objet, depuis plusieurs années d'une situation de litige. L'article 104 stipule que les salles de cinéma inexploitées «peuvent être, après délibération de l'Assemblée populaire communale, rétrocédées au domaine privé de l‘Etat et dont la gestion est confiée au ministère de la Culture». Dans l'article 105 on apprend que «l‘Etat apportera une contribution financière au profit des communes concernées parle transfert des salles de cinéma.».