Aussitôt installée, l'Anade (Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat) de Tizi Ouzou s'est lancée dans l'opération de réalisation d'une cartographie des besoins à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Cette carte renseignera, une fois terminée et adoptée, sur les potentialités de chaque commune en matière d'investissement et d'entrepreneuriat. Une plate-forme qui permettra de cibler les créneaux porteurs pour l'investissement dans le cadre de cette agence qui vient remplacer l'Ansej. Aussi, selon la chargée de communication de ce nouvel organisme à Tizi Ouzou, Naïma Fethi, cette deernière a expliqué que le travail de collecte sur le terrain a pris plus d'une année, ajoutant que l'effort a été partagé par plusieurs partenaires dont l'université Mouloud-Mammeri. Une fois terminée et adoptée, la carte listera tous les secteurs d'investissements qui répondent aux besoins des communes suivant leurs spécificités et caractéristiques. La cartographie aidera, en effet, à réorienter les méthodes de travail de l'ancienne Ansej qui a dépensé des milliards de dinars sans grands résultats, au vu du taux d'échec des entreprises qui a dépassé 70%. Aujourd'hui, l'Anade qui veut se débarrasser de l'étiquette d'agence pour les chômeurs, s'adresse à toutes les catégories. Un large éventail de créneaux apparaît de jour en jour, au gré de l'avancement de la réalisation de la cartographie.

En effet, elle met à la disposition des jeunes de la wilaya des créneaux d'investissement spécifiques à chaque commune. L'on peut déjà citer la collecte, le traitement et le filage de la laine pour la le tapisserie, l'exploitation et la transformation des plantes médicinales et aromatiques, des produits de la pêche et de l'agriculture, la production d'éléments préfabriqués en béton, collecte et recyclage de déchets informatique et électronique, fabrication de matériel de pêche et de chaussures pour le secteur industriel. Au chapitre des créneaux spécifiques à l'activité des services, cette cartographie propose la création d'entités spécialisées en gériatrie et dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, étant donné que la wilaya de Tizi Ouzou dispose d'un potentiel humain formé et compétent qui a parfois besoin d'être orienté et conseillé.

Enfin, il est à noter que l'ex-Ansej a laissé un énorme passif qu'il faudra un jour ou l'autre solder. Des jeunes sont actuellement victimes de poursuites judiciaires de la part d'organismes comme le registre du commerce, les banques, les impôts. Toutes les parties refusent d'assumer la responsabilité de cette situation, laissant les victimes désorientées. Devant cette situation inextricable, des cas de suicide ont été relevés par l'organisation regroupant ces jeunes, Came. Chose pour laquelle cette catégorie de jeunes met de grands espoirs en cette nouvelle agence pour solder ce passif, tout en préservant les intérêts de toutes les parties.