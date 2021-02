Comme un peu partout dans les autres villes du pays, Constantine a célébré, hier, la Journée nationale de la cohésion et de la fraternité entre l'armée et le peuple. Une célébration méritée, à la hauteur de l'événement qui avait marqué le monde entier par cette cohésion entre l'armée et le peuple prouvant ainsi aux comploteurs que rien ne peut et ne pourra casser ce lien car armée et peuple ne forment qu'un.

Cette journée est célébrée pour la deuxième fois en ce 22 février date anniversaire du début du Mouvement populaire qu'on désigne par Hirak. Désormais, c'est une date sacrée, que même les autres nations auront du mal à oublier. Refusant le cinquième mandat que briguait l'ex-président de la République Abdelaziz Bouteflika, le peuple était sorti dans la rue pour dire non audit mandat. Vu l'ampleur que prenait le mouvement, l'armée devait trancher. C'est ce qu'elle a fait en faveur du peuple. En effet, contrairement à ce qui se passe dans le monde, l'Armée nationale populaire a choisi le peuple et aussitôt les revendications de ce dernier furent adoptées. Le défunt Ahmed Gaïd Salah, alors vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, général de corps d'armée, à qui, d'ailleurs, on doit beaucoup pour avoir défendu le peuple, décida d'appliquer l'article 102 de la Constitution pour répondre à la première revendication du peuple.

Une série de décisions seront prises à cet effet, dont l'élection présidentielle. Au cours de ses interventions à la télévision nationale, le défunt Ahmed Gaid Salah avait promis qu'aucune goutte de sang d'un Algérien ne serait versée. Sa promesse a été tenue malgré les tentatives multiples pour casser le mouvement et semer la confusion parmi le peuple. Des tentatives venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. La situation pouvait dégénérer, mais le défunt, soutenu par le Haut Commandement de l'ANP, a su gérer la situation en prenant garde à d'éventuelles menaces venant de l'extérieur via les frontières. Certains ont réellement cru que le pays était devenu vulnérable, mais hélas pour eux, l'Armée a ébloui par tant d'amour pour le pays et par un peuple prêt à prendre les armes par solidarité avec son armée. C'est aussi incroyable que ça. Hier, l'Algérie a fêté cette date symbolique qui reflète le profil d'un pays singulier. Chef suprême des Forces armées, le président de la République a été à l'origine de cette décision. Ainsi, des interventions de Hauts responsables de Constantine en présence des autorités civiles et militaires ont eu lieu au complexe culturel Malek Haddad dans le cadre de la célébration de cette journée.