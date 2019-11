Il semble que les gros efforts de prévention contre l’utilisation des produits pyrotechniques, lancés par la Protection civile, la Gendarmerie nationale, les douanes et la police pour éviter la tragédie et les accidents, a donné ses fruits.

Les pétards sont presque inexistants sur les marchés informels. Hier, les Algériens ont célébré la nuit dans le calme et la sérénité. La rupture des stocks pour de nombreux produits pyrotechniques est visiblement constatée dans les quartiers populaires. «Nos quartiers étaient, à une époque submergés par les vendeurs de pétards. Au vu et au su des autorités qui ne bougeaient pas le petit doigt, il faut admettre que pour cette année, ces vendeurs ne sont plus présents comme auparavant», lance une dame, rencontrée hier au centre d’Alger. Pour elle , il faut revenir aux habitudes et traditions de nos ancêtres qui célébraient ce jour dans une ambiance conviviale autour d’un bon dîner. D’ailleurs, elle n’est pas la seule à le souhaiter. Plusieurs autres personnes rencontrées déclarent la même chose, pour elles, malgré la stricte interdiction de ces produits, chaque année les Algériens souffraient de l’inconscience des uns et des autres et des dégâts engendrés par ces pétards. A chaque fois que l’occasion se présente, ces produits nocifs réapparaissent sur le marché informel. Certains marchands de ces produits ont installé discrètement leurs articles au milieu des rues, sur les trottoirs, depuis la semaine dernière… Ces marchands ont été «présents», mais de moins en moins. Nous avons l’impression que les Algériens ne s’intéressent plus à ces produits «dangereux» ! Les jeunes revendeurs n’occupaient plus la place publique. D’ailleurs, la fête du Mawlid Ennabaoui, une tradition ancrée dans l’esprit du peuple algérien, a été célébrée hier dans le calme et la spiritualité. Il semble que cette année a fait l’exception et cette occasion s’est présentée sans pétards. Dans le même sillage et afin d’éviter le pire, une campagne nationale de sensibilisation quant aux dangers des produits pyrotechniques sur la santé des enfants, a été lancée par la Protection civile. Cette campagne, qui porte notamment sur les différents risques générés par l’utilisation des produits pyrotechniques et les bougies, en particulier sur les enfants, est menée en milieu scolaire et à travers les réseaux sociaux, a indiqué, hier, un communiqué de la Protection civile. A cet effet, les parents sont appelés à expliquer à leurs enfants les dangers de ces produits prohibés, tels que les risques d’explosion dans la main, les brûlures, la perte de la vue ou de l’audition, outre les incendies que peuvent provoquer ces produits.