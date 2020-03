Face à la menace du coronavirus, signalée dans plusieurs wilayas du pays, notamment celles limitrophes, Guelma et Skikda notamment, la wilaya de Annaba a pris ses devants, avec la mise en place d'une cellule de crise. Le quartier général (QG)de cet organe installé au CHU Ibn Rochd de Annaba, est chargé du suivi, de la prévention et de la lutte contre d'éventuelles suspicions ou apparition de cas du coronavirus, apprend-on de source médicale. Installée en début de semaine en présence du wali de Annaba, cette cellule d'urgence multidisciplinaire, liée au coronavirus, a, pour mission, de prendre en charge et accueillir d'éventuels malades ou cas suspectés d'avoir été infectés par ce virus, nous explique-t-on. Plusieurs acteurs représentant plusieurs secteurs, à savoir la sûreté de wilaya, la Protection civile, la DTP, l'ADE et l'APC de Annaba, sont appelés à conjuguer leurs efforts et coordonner les actions de terrain, sur la base de plans d'actions. Ces derniers mis en place pour la gestion des ressources de la wilaya, attribuées à la lutte contre la propagation du Covid-19, ou encore la création de zones de confinement, en cas d'épidémie, nous précise-t-on. S'agissant des points d'isolement sanitaire, des salles omnisports couvertes, voire des infrastructures sportives, pourraient être mobilisées pour la circonstance. Par ailleurs, ladite cellule a mis à la disposition des habitants, un numéro d'alerte et d'orientation, le 038 45 13 13. Un numéro qui, depuis sa mise en service, a enregistré des centaines d'appels de citoyens, en quête d'informations sur les consignes et mesures à prendre pour se protéger contre ce virus. Il faut noter que la mesure est prise dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de protection et de mesures préventives, sur instruction du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, contre d'éventuelles apparitions de cas de coronavirus. Il faut dire que Annaba, contrairement aux autres wilayas limitrophes, reste la wilaya la plus exposée avec son trafic aérien au niveau de l'aéroport Rabah-Bitat. Dans ce sillage, il faut noter que, début mars courant, un passager en provenance d'Italie, via la France, à débarqué à l'aéroport de Annaba sur le vol AH 1151 Marseille-Annaba. Le sujet, suspecté positif, a séjourné une semaine à Annaba, où il s'était rendu à Séraïdi, puis dans une clinique dentaire, selon les premières informations. Aux termes de ces dernières, tout le staff médical, un dentiste, un homme et une femme, des infirmiers de leur état, ont été confinés chez eux. Des prélèvements sanguins ont été effectués par des équipes médicales et envoyés pour analyse, à l'Institut Pasteur. Dans l'attente des résultats, les trois cas suspectés placés en isolement sanitaire, ont été sommés de ne pas avoir de contact avec les leurs.