Yakoub Rédha est un jeune handicapé moteur. Résidant à Birghabalou, à l’ouest de la wilaya et porteur de la carte N°10648/2003 délivrée aux personnes aux besoins spécifiques, il se déplace quotidiennement, depuis maintenant deux années, au siège de la wilaya à bord d’une chaise roulante complètement usée pour s’enquérir des suites données à sa demande d’une chaise roulante électrique. Voulant en savoir plus, il nous a été affirmé que la wilaya, à travers son APW, aurait acheté 10 chaises de ce genre et que la défaillance est à mettre à l’actif du fournisseur qui tarde à livrer la commande. En communiquant cette réponse à Rédha, celui-ci rétorquera avec un grand sourire dans une locution difficilement audible « walou ». L’état algérien est-il réduit à ne pas pouvoir offrir à ce jeune, le cadet d’une famille pauvre composée de trois frères, une chaise roulante électrique qui lui permettrait plus d’autonomie ? L’intéressé nous a priés de rapporter sa doléance aux responsables de la wilaya. Son attente dure depuis deux années.