Ça ne s’estompe pas. L’escroquerie et le trafic sous toutes,ses formes ne sont pas près de prendre du recul en dépit de toutes les lois l’interdisant et le châtiant sévèrement. Le dernier en date remonte à hier. Une cinquantenaire, gardienne dans une crèche et logeant dans la maison de retraite de Misserghine, a été condamnée par le tribunal de Cité Djamel, à deux années de prison ferme. Elle est accusée de faux et usage de faux et escroquerie, en se faisant passer tantôt pour un juge et très souvent pour un cadre d’un centre pénitencier, pouvant jouer le rôle d’intermédiaire entre les familles des mis en cause en instance de jugement et les magistrats, devant juger les accusés, en contrepartie d’importantes sommes d’argent. Dans son mode opératoire, elle fait miroiter aux familles et proches des accusés, qu’elle jouit d’une grande notoriété auprès des magistrats cédant à ses sollicitations. En tout, la fausse gardienne de prison a fait plusieurs victimes avant qu’elle ne tombe en flagrant délit devant l’entrée du tribunal de Cité Djamel, alors qu’elle était en pleines négociations avec un proche d’un justiciable devant être jugé le jour de l’arrestation de la gardienne de crèche. Les policiers lui sont tombés dessus, alors qu’elle proposait ses services, qui ne se concrétiseront jamais, à une famille venant d’El Bayadh, dont l’un de ses proches devait se présenter à la barre. La femme arnaqueuse a monnayé ses services contre une somme de 200 000 dinars. Son arrestation a été précédée d’une enquête ouverte à son encontre, suite au signalement fait auparavant par deux victimes tombées, le mois d’août dernier, dans la gabegie de cette femme. Ingénieuse a été cette femme-gardienne de la crèche en passant des journées entières dans les tribunaux pour assister à des procès dans lesquels sont jugés des hommes et des femmes poursuivis pour différentes affaires liées à la criminalité. La mise en cause saute ainsi sur l’occasion, en approchant les familles des concernés, les accusés, pour leur subtiliser de l’argent en leur suggérant sa médiation.