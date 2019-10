Lors d’une visite d’inspection dans la wilaya de Saîda, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a indiqué que ce décret, qui fait l’objet actuellement de débat pour l’enrichir par les acteurs et les spécialistes du domaine et les promoteurs immobiliers, sera soumis au gouvernement.

Cette nouvelle formule d’habitat touchera un grand nombre de citoyens n’ayant pas les moyens d’acheter un logement, a-t-il souligné. Beldjoud a fait également part du lancement prochain de l’opération d’attribution de 57 364 logements et d’aides financières à travers différentes communes à l’occasion de la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. L’opération se poursuivra jusqu’au sept novembre prochain.

En chiffres, ce quota se répartit en 20 904 logements publics locatifs (LPL), 4 267 logements participatifs (LSP) et promotionnel aidé (LPA), 8 707 de location/vente Aadl, 546 logements promotionnels publics (LPP), 10.217 terrains à bâtir individuels, 10 504 aides à l’habitat rural et 2 219 autres aides pour la réhabilitation d’habitations, a-t-il précisé.

Le ministre a par ailleurs donné le coup d’envoi, dans la wilaya de Saïda, de distribution d’un premier quota comprenant 2 214 logements de différents programmes et aides à l’habitat rural. Il a relevé que ce quota est réparti en 436 logements publics locatifs (LPL), 32 promotionnels aidés (LPA), 509 de location vente (Aadl), 723 lots d’autoconstruction, 514 aides à l’habitat rural et 50 logements de fonction destinés au secteur de la santé.

Il a également affirmé l’engagement de l’Etat à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour répondre aux attentes du citoyen concernant l’habitat. Par la même occasion, il a valorisé les efforts consentis par les autorités de la wilaya quant à la réalisation de 32 établissements scolaires cette année.

Beldjoud a également procédé à l’inauguration du jardin public «5 Juillet 1962» à Saïda, lequel dispose de trois stades de proximité couverts de gazon artificiel, d’un terrain de handball et de basket-ball, d’aires de jeux et d’un parking.