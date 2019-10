Une commission ad hoc sera mise en place prochainement pour se pencher sur la définition des secteurs et des projets exclus de l’application de la règle des

51-49% régissant les investissements étrangers en Algérie, excepté pour les secteurs et les projets stratégiques. Cette loi qui, selon d’éminents économistes, serait à l’origine de la baisse des investissements étrangers (IE) en Algérie, ne concernera que les secteurs et les projets stratégiques pour l’économie nationale, a réaffirmé la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt. Auditionnée, lundi, par la commission des finances de l’APN, la ministre a précisé que la révision de l’application de la règle des 51-49% donnera lieu à la mise en place d’une commission ad hoc afin de définir les secteurs concernés par la levée de cette condition «contraignante» pour nombre d’opérateurs économiques. Les membres de la commission ont salué la proposition qui, estiment-ils, va attirer les capitaux étrangers vers l’économie nationale à travers les investissements directs dans les domaines et les secteurs non stratégiques. Exposant les grandes lignes du budget et les mesures législatives proposées, Djamila Tamazirt a indiqué que les éléments essentiels de son plan d’action visaient à renforcer l’industrie locale, favoriser l’investissement producteur et promouvoir la compétitivité des entreprises et la production nationale, sa protection des importations anarchiques et du marché parallèle, tout en améliorant la qualité du produit. Elle a souligné que ces mesures ont pour objectif de relancer et consolider le partenariat public-privé avec les étrangers. Ces mesures constituent l’un des facteurs de diversification de l’industrie nationale, d’encouragement des projets industriels structurants, en augmentant le niveau d’intégration et la sous-traitance. Ces mesures tendent également à valoriser les ressources naturelles et minérales, améliorer le climat des affaires pour encourager la création d’entreprises, la croissance, la création d’emplois et la mise en valeur des potentiels humains et la réhabilitation de la gestion d’entreprises à travers les programmes de formation et de soutien. La ministre a cité également le soutien des start-up, la suppression de la règle des 51/49%, limitée à certains secteurs stratégiques et l’éventualité d’un recours au financement extérieur, notamment pour les grands projets après accord du gouvernement. Dans sa réponse, la ministre a indiqué que l’utilisation des véhicules diesel nuirait à l’environnement à cause de la pollution, raison pour laquelle ils sont exclus de l’importation, contrairement à ceux fabriqués localement, à l’état neuf, ajoutant que la durée de trois ans a été étudiée sous tous ses aspects, techniques et financiers. Evoquant le cahier des charges destiné aux usines de montage, Djamila Tamazirt a affirmé que ses clauses étaient en cours de révision, précisant que les usines ne respectant pas ces clauses ne bénéficieraient pas du renouvellement des autorisations d’importation des kits d’assemblage.