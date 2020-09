L'homme qu'il faut à la place qu'il faut! La nomination de Karim Bibi Triki à la tête du groupe Algérie télécom a été grandement saluée par les opérateurs du secteur. «Cette nomination nous donne aussi de l'espoir que notre gouvernance fait sa mue de la cooptation vers la méritocratie!», a, par exemple, écrit Djaoued Salim Allal, P-DG du groupe Adex, un acteur influent du numérique. Il faut dire que Bibi Triki est un expert reconnu du domaine. Il a fait ses débuts dans les années 1990 chez le constructeur algérien de PC portable Alfatron. Dans les années 1990, lui et sa jeune équipe étaient en train de préparer les premiers processeurs de PC «made in bladi». La situation économique du pays et la bureaucratie ont empêché que ce rêve ne se réalise, mais il a quand même réussi à développer des PC portables avec une forte intégration algérienne, lorsqu'il a pris la tête de l'entreprise Alfatron. Ce n'est pas pour rien que le géant mondial Intel corporation est venu le chercher pour lui confier la direction de la région Mena durant de longues années. Aujourd'hui, il est face à un nouveau défi, celui d'offrir à l'Algérie un opérateur de télécom digne de ce nom...