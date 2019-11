Les Forces du pacte de l’alternative démocratique (PAD) saluent, dans un communiqué, « la constante » mobilisation des étudiants (…) « la détermination » des Algériens à rester mobilisés contre la tenue de la présidentielle du 12 décembre qui vise, d’après ces forces, à «maintenir le système et à asseoir le règne d’un clan en tentant de détourner la révolution de son cours».

«Le pouvoir a misé sur l’essoufflement du Mouvement populaire, en recourant à «la fermeture du champ politique, (…) les arrestations arbitraires de figures du mouvement, des manifestants, des militants et des chefs de partis politiques », peut-on lire sur le document.

Au fur et à mesure que la présidentielle approche, le pouvoir « panique ». Il menace ainsi, selon ces forces, «d’opérer un énième passage en force contre la souveraineté populaire».

Dans ce contexte, elles considèrent que les cinq candidats en lice « cooptés » ne facilitent pas les choses aux tenants du pouvoir.

Au lieu de répondre aux revendications du peuple demandant le départ du système, le pouvoir fait tout pour se pérenniser à travers des «réformes» qu’il mène au pas de charge, hypothéquant par là la souveraineté économique du pays…».

Les forces du PAD dénoncent également «la politique de la carotte et du bâton mise en œuvre à l’endroit des magistrats…».

«Cette politique entend enterrer l’espoir d’un cheminement de la justice vers son indépendance», est-il noté. Elles réitèrent « l’exigence de la libération de tous les détenus politiques et d’opinion et l’élargissement de la quarantaine d’entre eux dont le procès politique est prévu pour aujourd’hui à Alger».

Elles comptent organiser « une conférence nationale regroupant l’ensemble de ces forces pour affirmer la solution de la transition démocratique…».

M.B.