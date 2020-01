Les forces du Pacte de l’alternative démocratique (PAD) préparent une conférence nationale. Elles appellent, dans un communiqué rendu public hier, à la tenue «des assises nationales pour l’alternative démocratique et la souveraineté populaire le 25 janvier 2020 à Alger». Ces assises constitueront une étape de convergence de toutes les forces de l’alternative démocratique en vue de la tenue d’une conférence nationale indépendante du pouvoir», indique-t-on. Elles seront ouvertes à tous ceux et toutes celles qui «adhèrent au projet de transition démocratique et d’un processus constituant souverain» et à ceux qui « rejettent la dernière présidentielle et l’opération politique en cours», consistant en la mise en place d’un Comité d’experts pour la révision constitutionnelle et les consultations qui s’en sont suivies autour de ce sujet. Pour le PAD, «cette opération vise à légitimer le même pouvoir de fait». «Ces assises, dont l’urgence est évidente, répondent avant tout aux exigences de millions d’Algériens et d’Algériennes qui expriment, depuis près d’une année et par une mobilisation sans précédent depuis l’indépendance du pays, leurs aspirations démocratiques et sociales dont la réalisation passe par une rupture radicale avec le régime et son système autoritaire…», est-il noté. Pour les partis constituant le PAD «les revendications d’une transition démocratique (…), ainsi que le recouvrement de la souveraineté populaire à travers un processus constituant souverain, sont portées par une majorité de notre peuple en lutte contre la continuité du régime». Ces partis soutiennent que «cette réalité qui se vérifie chaque vendredi et chaque mardi, (…), et chaque dimanche par nos compatriotes dans l’immigration, doit se traduire sur le plan qualitatif par la cristallisation d’un nouveau rapport des forces politiques», lequel rapport « permettra en priorité l’annulation de tous les dispositifs et l’arrêt de tous les actes de répression, la libération définitive de tous les détenus politiques et d’opinion, et la levée de toutes les entraves à l’exercice effectif des libertés démocratiques »,est-il ajouté. Dans cette optique, les forces du PAD appellent « toutes les forces politiques, syndicales, étudiantes, associatives ainsi que les ligues des droits de l’homme, les personnalités nationales et les organisations de la société civile, qui se reconnaissent dans les principes et les valeurs du PAD, à un sursaut historique à la mesure de la gravité de la situation politique et ses implications pour l’avenir de nos enfants et de notre pays». Ils les appellent, par ailleurs, «à se mobiliser et à s’engager résolument dans la participation massive à ces assises», lesquelles constitueront, (…), «un jalon majeur sur le chemin du combat du peuple algérien pour la réappropriation de sa souveraineté, la réalisation d’un Etat civil et de droit et pour la consécration de la liberté, la dignité et la justice sociale». Initié lors de la rencontre du 26 juin, le PAD, qui a signé la convention du 9 septembre 2019, compte poursuivre son combat sur le terrain des luttes démocratiques et sociales.