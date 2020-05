Chloroquine: faut-il la prescrire ou la proscrire? En Algérie, la question est tranchée. Les patients atteints du coronavirus continueront d'être traités avec l'hydroxychloroquine malgré les derniers revers que vient de subir ce médicament: la décision de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre les essais cliniques, celle de l'Institut de recherche belge Sciensano de le déconseiller fortement et plus radicalement, son interdiction en France par le Haut Conseil de la santé publique. Pourquoi l'autorité sanitaire en Algérie a-t-elle pris une telle décision? La raison est simple: le médicament a montré son efficacité comme l'a affirmé le docteur Bekkat Berkani, membre du Comité de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus.

Basculement

«Ce protocole de traitement a donné de très bons résultats chez nous. C'est un traitement très ancien, sans effets secondaires graves» affirme le docteur Bekkat, avant d'ajouter «l'utilisation de la chloroquine s'est révélée efficace quand elle est utilisée précocement. Alors pourquoi l'abandonner?». Effectivement, pourquoi abandonner un médicament, alors qu'il a prouvé son efficacité? L'Algérie a décidé fin mars de recourir au double traitement de chloroquine et d'azithromycine. Depuis, plus de 15 000 personnes contaminées ou suspectées de l'être ont reçu de l'hydroxychloroquine. «Nous avons traité des milliers de cas avec ce médicament et beaucoup de succès à ce jour. Et nous n'avons pas noté de réactions indésirables», a déclaré le docteur Bekkat Berkani, affirmant: «Nous n'avons enregistré aucun décès lié à l'utilisation de la chloroquine.» Et de s'interroger «il y a de quoi se poser des questions». Le docteur Bekkat a raison, il y a de quoi s'interroger sur la raison du rabattage médiatique qui a eu lieu au sujet de cette molécule. Initiée et soutenue en France par le professeur Didier Raoult, infectiologue à Marseille, elle a suscité, dès le début, la méfiance d'autres professionnels de santé, à cause de ses effets secondaires cardiaques graves et du manque d'études menées sur des patients du Covid-19. Malgré les craintes, la chloroquine a été adoptée par plusieurs pays comme traitement. Une étude, dernièrement publiée dans la revue internationale The Lancet a tout fait basculer.

Menée avec des données portant sur 96 032 patients au total, admis dans 671 hôpitaux entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, cette étude conclut que ni la chloroquine ni l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés. Pis encore, elle démontre que ces molécules augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque. La réponse de Didier Raoult ne s'est pas fait attendre. Le médecin décrédibilise l'étude «ici, il nous est passé 4000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer d'avis, parce que des gens font du big data, fantaisie complètement délirante qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout», avant d'ironiser: «Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve des vies. (...)». Pourquoi alors tant de bruit pour décrédibiliser la chloroquine?

Santé contre business

L'adoption aussi rapidement de la chloroquine comme traitement contre le Covid-19 a mis en difficulté les autres études lancées, ce qui a poussé certains chercheurs à déclarer que la molécule a amputé la recherche médicale. «Il y a un énorme favoritisme», a affirmé Valdés-Ferrer, chercheur en sciences médicales au Mexique, ajoutant que «les études de tous les autres médicaments potentiels, pour tous les âges et degrés de gravité, sont en grande difficulté». Mais si la chloroquine est efficace, pourquoi dépenser plus d'argent pour les recherches? Les partisans de la chloroquine l'expliquent en affirmant que les auteurs de l'étude publiée dans The Lancet seraient financièrement concernés par les retombées médicales d'un traitement ou d'un vaccin contre le Covid-19. L'anthropologue de la santé Jean-Dominique Michel a d'ailleurs affirmé sur son blog «des entreprises privées ayant intérêt à discréditer un traitement qui, étant pratiquement gratuit et composé de molécules tombées dans le domaine public, nuit à leurs perspectives de business». Et d'enfoncer le clou en donnant la liste des financiers de la Harvard Médical School, dont est issu l'auteur de l'étude: la Fondation Bill et Melinda Gates, Mark Zuckerberg, Lakshmi N. Mittal et la fondation Rockefeller, tous «impliqués dans des projets de vaccination contre le Covid-19». Cherche-t-on donc à proscrire la chloroquine, bon marché, parce qu'elle ne rapporterait pas grand-chose aux «Big Pharma» ou y a-t-il un réel danger? Ne devrait-on pas faire primer la santé de l'homme avant l'intérêt financier au moins en cette période de crise sanitaire mondiale?