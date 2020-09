Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté, au cours de cette semaine, à Djendel, (55 km au sud-est du chef-lieu de wilaya) une dame (61 ans) et son fils (29 ans) versés dans le trafic de kif traité et de comprimés psychotropes. Les agents de sécurité ont ainsi saisi respectivement 5 grammes de drogue et 55 unités de psychotropes, a fait savoir, vendredi dernier de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. La mise hors d'état de nuire de ces deux individus est intervenue suite à l'exploitation, par la sûreté de daïra de Djendel, d'informations précises faisant état de leurs agissements suspects au niveau de la cité des «100 Logements» de la ville. Un plan a été soigneusement préparé et mis en place en vue de leur arrestation en flagrant délit d'accomplissement de leur acte, a-t-on indiqué. Pressentant que les policiers étaient à leurs trousses, la dame et son fils ont pris la poudre d'escampette, élisant domicile à Khémis Miliana, a-t-on indiqué. Il a été signalé que la fouille minutieuse de leur domicile, sis à Djendel, a permis aux policiers de mettre la main sur 5 grammes. de kif traité, 55 comprimés psychotropes ainsi que 23 000 dinars, représentant vraisemblablement les revenus de leur activité illicite, a-t-on détaillé. Plusieurs armes blanches, dont certains de gros calibre, ont également été trouvées, a-t-on relevé de même source, observant que cet état de fait est révélateur des velléités d'agressions chez les deux présumés coupables. Enquêtant dans la ville de Khémis Miliana, les policiers ont réussi à mettre la main sur ce duo familial plutôt singulier en lui-même, signalant qu'une troisième personne, le deuxième fils de la dame arrêtée se trouvant en état de fuite, fait l'objet d'intenses recherches par les services de sécurité, a-t-on précisé. Après l'accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les deux mis en cause ont été présentés, jeudi dernier devant les instances judiciaires de Khémis Miliana en vertu de la procédure de comparution directe. Le verdict était lourd: 7 ans de prison ferme pour la dame et 10 ans de prison ferme pour son fils, en sus du paiement d'amendes financières conséquentes.