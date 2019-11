Les manifestations de ce 37ème vendredi ont été marquées par un évènement cher à tout Algérien. La manifestation a pris la forme d’une grande fête nationale pour célébrer le premier novembre, relatif à la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre d’indépendance. Contrairement aux vendredis derniers, le nombre de manifestants a été plus important. Chacun a voulu commémorer cette date de l’histoire en ce vendredi et c’est pour la première fois que cette fête a eu le mérite qui lui revient. Ainsi, de nombreux Constantinois sont sortis, hier, dans la rue. Femmes et enfants ont été au rendez-vous. Les couleurs du drapeau national ont merveilleusement occupé l’espace. Des champs patriotiques, mais aussi des slogans lancés en commémoration du sacrifice des martyrs ont été scandés. Des pancartes sur la guerre et des portraits de chouhada ont été portés avec beaucoup de fierté. C’est comme ça comme partout dans le pays que les Algériens ont voulu marquer ce 37ème vendredi de mobilisation populaire, un mouvement qui s’est déclenché le 22 février, pour un changement radical dans le système et le départ des symboles de ce dernier.

Dès la fin de la prière, les manifestants se sont dirigés en masse vers le centre-ville. Pendant des heures ils y sont restés a scander entre autre slogans «Vive l’Algérie indépendante», «Gloire à nos martyrs» ou encore «Algérie pays des chouhada». A noter qu’aucun incident n’a été enregistré malgré la présence en force des forces de l’ordre. Pour cette journée où l’on a annoncé un débordement tout s’est bien passé. Le Hirak du premier novembre a été spécial.