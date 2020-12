L'Algérie comme de nombreux pays va procéder à la vaccination massive de sa population. C'est le cas en Russie, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Canada, en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis... L'Espagne, la Suisse... sont sur le point de le faire. L'Algérie va leur emboîter le pas. Si pour certains de nos concitoyens cela soulève quelques questionnements, des inquiétudes quant à son efficacité, pour la majorité d'entre eux c'est un ouf de soulagement qui doit permettre un retour progressif à la normale. Le fait de se projeter dans cette démarche, de fixer la date de cette opération d'envergure de santé publique indispensable pour vaincre le Covid-19, de dévoiler la marque du vaccin choisi devront incontestablement provoquer le déclic tant attendu. Voir enfin le bout du tunnel. Un effet psychologique qui doit s'accompagner par une resocialisation, de nouer des liens familiaux et sociaux perturbés, malmenés. La campagne de vaccination massive qui se dessine constitue, en ce sens, une lueur d'espoir incontestable pour mettre fin à ce cauchemar, et comme pour tous les pays avant nous, le personnel de la santé, les personnes vulnérables, les corps constitués seront vaccinés en priorité. Une première étape qui doit dissiper les angoisses. Parmi les raisons qui ont probablement hâté la décision de débuter la campagne vaccinale le mois prochain il y a certainement cette nouvelle variante du coronavirus qui a fait son apparition en Grande-Bretagne. Elle serait extrêmement contaminante. Cette nouvelle variante du Sars-CoV-2, a entraîné «une très forte hausse» des hospitalisations en décembre a déclaré le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a pris la décision de reconfiner Londres et le Sud-Est de l'Angleterre. Un vent de panique souffle sur l'Europe.

La France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie... ont décidé de suspendre les transports aérien, terrestre et maritime avec la Grande-Bretagne, pour se prémunir d'une troisième vague qui serait apparemment inévitable. Un scénario catastrophe qui remettrait en question tous les efforts considérables pour faire reculer la pandémie de Covid-19. Ce que l'Algérie veut éviter à tout prix. Rien ne dit qu'elle peut être atteinte par cette troisième vague tout comme rien ne dit qu'elle ne court pas le risque d'y échapper. Face à une telle inconnue, le président de la République a raisonnablement tranché.