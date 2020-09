Un procès, des accusations et un SMS! Le procès de Mohamed Djemaï, ex-secrétaire général du FLN s'est ouvert, hier matin, au tribunal de Sidi M'hamed à Alger. Il a débuté quelques minutes après l'annonce du lourd verdict contre les frères Kouninef par la même juridiction. Très fatigué, le visage serré, l'ex-député s'est présenté devant la juge d'instruction du tribunal de la capitale, en compagnie de sa femme qui faisait face à ses ex-collègues, étant elle aussi magistrate. D'emblée, les deux coaccusés ont clamé leur innocence en dénonçant «une machination contre leurs personnes». Mohamed Djemaï réplique qu'il est en prison depuis «72 jours pour des faits qu'il ne connaît même pas». Imperturbable, la magistrate lui rappelle les accusations qui pèsent contre lui. «Vous êtes poursuivi pour abus de fonction et menace sur un journaliste», rappelle la juge. L'accusé ne tarde pas à répliquer en affirmant que ce fameux SMS n'était pas une menace mais une... prière. «J'ai envoyé un texto le 9 mai 2016, et ce message était des prières, en affirmant qu'il y a un Dieu au-dessus de tout le monde», assure l'accusé, en affirmant qu'il avait subi une «campagne de dénigrement de la part du journaliste en question, en l'occurrence Saâd Bouakba». «32 articles ont été écrits sur moi par le même journaliste entre 2016 et 2019. «Tous les médias parlent de moi, mais sans qu'il n'y ait de diffamation. Celle-ci n'est présente que chez ce journaliste», estime t-il. L'homme d'affaires insiste, néanmoins, sur le fait que le SMS ne contenait ni menace ni insulte. Il ira plus loin en tentant d'accuser son chauffeur personnel, puisque la puce était à son nom. «Elle était au nom de ma femme avant qu'elle ne passe à celui de mon chauffeur personnel», atteste-t-il. La magistrate reprend la parole. Elle met en avant le fait que cette puce ait changé de nom le jour où l'affaire a été portée devant la justice. «Est-ce un hasard?», s'interroge ironiquement la juge, avant de se tourner vers madame Djemaï. «Saviez-vous que votre femme s'est approchée du procureur de Sidi M'hamed pour tenter de l'influencer sur cette affaire?», soutient la juge. Il réplique: «Au début, ma femme n'était pas au courant de cette affaire entre le journaliste et moi, et je ne lui en ai pas parlé», se défend-il avant de céder la parole à sa femme. Cette dernière tente également de renvoyer la responsabilité sur le chauffeur. «En 2016, nous étions fiancés. Mon mari qui était très occupé par ses fonctions m'a demandé de lui acquérir une puce que j'ai mise à mon nom. Celle-ci a été très vite mise au nom de son chauffeur», précise-t-elle. «Je n'étais absolument pas au courant du contenu des SMS», ajoute-t-elle. Ce qui ne convainc pas la juge qui lui fait la même observation qu'à son mari, concernant la date du changement de nom. Elle lui demande de s'asseoir. Les avocats prennent le relais en demandant la relaxe de leur client. Ils estiment que l'ex-député est en prison pour une histoire de SMS. «Il est victime d'une injustice. Il est en prison sur la base d'un SMS», plaide le collectif de la défense. «De plus, les faits qui lui sont reprochés datent de 2016. Il y a prescription sur l'affaire.