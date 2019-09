Une mission des experts et responsables du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale(B.M) est attendue à Alger en mi-septembre.

Cette mission se fera dans le cadre du programme d’évaluation du secteur financier (Fsap).

Le FMI avait annoncé au début de l’année en cours, le lancement des opérations d’évaluation du secteur financier dans 14 pays, y compris l’Algérie, qui a déjà reçu la délégation du FMI en 2004 et en septembre 2013. Il sera question de passer en revue le secteur financier algérien, en particulier le système bancaire.

Durant toute une semaine, les experts de l’institution de Bretton Woods devraient rencontrer des ministres du gouvernement Bedoui, le gouverneur de la Banque d’Algérie et les responsables d’autres institutions.

Les questions concernant le développement des marchés financiers nationaux revêtent une importance particulière dans les pays comme l’ Algérie traversée par une crise financière et économique sans précédent.

La situation archaïque du système bancaire et sa faible capacité à contribuer à la croissance et au développement économiques, seront passées en revue.

Outre le système financier, les experts de l’institution de Washington, s’intéresseront à d’autres questions comme les ajustements budgétaires.

La mission étudiera la capacité de résistance du système bancaire national aux chocs extérieurs, son fonctionnement et la réglementation le régissant.

Le rapport qui sera élaboré à la fin de cette visite sera publié par les services du FMI.

Une deuxième délégation du FMI se rendra à Alger avant la fin de l’année en cours dans le cadre de ces consultations liées à son article IV.