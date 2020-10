Une deuxième école vient d'être fermée à cause de l'apparition de cas suspects de Covid-19. L'école primaire Kaci Chaouche de la cité Tizi Bouchène, dans la commune d'Azazga a, en effet, été fermée par mesure du président de l'APC. Cette décision a été prise après avoir enregistré quatre cas positifs via les tests sérologiques parmi le personnel de cet établissement scolaire. a-t-on appris auprès des responsables de l'Epsp d'Azazga. Avant-hier, c'était le président de l'APC d'Ath Bouyoucef, daïra de Aïn El Hammam de tirer la sonnette d'alarme concernant le nombre inquiétant de cas de Covid-19 détectés, juste après la rentrée scolaire, dans sa circonscription. En étroite coopération avec la commission de la santé dont il est également membre, ce dernier a ainsi pris la décision de fermer l'école primaire du village Tazrouts, après avoir détecté des cas de Covid-19 au niveau du village. Selon ses propos, tenus à la radio locale, hier, il y a 18 cas entre les cas confirmés et suspectés. Toujours dans la commune d'Ath Bouyoucef, les responsables ont également procédé à la fermeture de l'école du village Tiferdoud. L'on évoque aussi l'éventualité de la fermeture de toutes les écoles réparties à travers la commune pour arrêter la propagation de la pandémie. À signaler que cette fermeture s'étalera jusqu'au 4 novembre prochain, a ajouté le même responsable, précisant que la commission de la santé prendra les décisions qui s'imposeront, en collaboration avec les services concernés, à travers la wilaya.