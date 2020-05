La Chine va une nouvelle fois apporter son aide à l'Algérie dans sa lutte contre le Covid-19. Une équipe de médecins et d'experts chinois arrivera très prochainement. En effet, selon certaines sources, cela devrait se faire demain, jeudi, même si l'ambassade de Chine en Algérie n'a pas communiqué sur la date exacte de l'arrivée de l'équipe en question.

«La Chine et l'Algérie travaillent main dans la main pour combattre le Covid-19. Afin de mieux soutenir les efforts algériens et d'échanger les expériences chinoises, le gouvernement chinois a décidé d'envoyer une équipe d'experts médicaux qui arrivera bientôt en Algérie pour lutter contre le Covid-19», lit-on dans un communiqué de la représentation diplomatique chinoise. L'arrivée de ces experts coïncide avec le prolongement de la période du confinement. Et selon toute vraisemblance, cette équipe de médecins chinois aura la mission de présenter l'expérience chinoise en ce qui concerne le déconfinement, opération incontournable. Au vu de la conjoncture, la reprise de la vie économique et sociale ne s'annonce pas de sitôt. Et la décision de décréter un déconfinement reste tributaire de l'amélioration de la situation sanitaire. Ajouter à cela le fait qu'elle fait craindre un rebond du nombre de cas de contaminés. L'autre objectif de l'équipe médicale est de partager la large expérience que possède la Chine dans la prévention et le contrôle du Covid-19. Les experts anti-Covid-19 fourniront des conseils pour atténuer «le choc sanitaire». Il est fort probable que l'équipe médicale chinoise se déplace à Constantine, nouvel épicentre national de l'épidémie.

Cet apport de la Chine à l'Algérie n'est pas le premier. Une première équipe d'experts anti-Covid-19 était déjà arrivée à Alger fin mars dernier. Durant les mois de mars et d'avril, des échanges en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus ont eu lieu par visioconférence, notamment. Et ce n'est pas tout. Car l'apport en expérience et en expertise a été suivi par des aides en moyens matériels. Le gouvernement chinois ainsi que des hommes d'affaires de ce pays, ont envoyé des aides conséquentes pour l'Algérie. Cela en plus de la satisfaction de toutes les commandes d'équipements médicaux passées par l'Algérie. Cela démontre que les relations et les liens existants entre la Chine et l'Algérie sont forts et exemplaires. Une amitié sino-algérienne de longue date.

Elle tire ses racines de «l'admirable» reconnaissance par la Chine du Gouvernement provisoire de la Révolution algérienne (GPRA) une semaine après sa création, en septembre 1958. Quelques années plus tard, l'Algérie avait apporté son soutien stratégique à la Chine lors de son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU, en octobre 1971 en qualité de membre permanent. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'Algérie avait elle-même fait preuve de solidarité avec la Chine aux premières semaines de l'éclatement de l'épidémie du coronarivus dans ce pays. Un don algérien a été acheminé dans la ville chinoise de Whuan, début février dernier. Les aides, composées de matériel médical d'urgence, ont aidé la Chine à faire face à la fulgurance de l'épidémie.